Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu odredio je pritvor do mesec dana Igoru Miloševiću, višestrukom povratniku, koji je juče uhapšen.

Kako je za Kurir potvrdila portparol suda, sudija Milica Veličković, pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva, kao i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Podsetimo, Miloševića je juče policija uhapsila po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

- On se sumnjiči da je juče u Brankovoj ulici u jednoj foto radnji najpre ušao da fotokopira lični dokument, a potom se vratio u radnju i fizički napao radnicu, udario je zatvorenom šakom u predelu glave, počupao joj minđuše sa ušiju, a uz pretnju makazama oduzeo 3000 dinara, i pobegao - saopšteno je juče iz MUP.

Igor Milošević Foto: Instagram/serbialive_beograd_rezerva

Nakon toga, u Ulici Đuke Dinića, ušao je u jedan frizerski salon i uz pretnju oštrim predmetom pokušao od radnice da oduzme novac.

Policija ga je ubrzo pronašla ispod Brankovog mosta u jednoj skrivenoj prostoriji.

On je danas priveden u Prvo osnovno tužilaštvo na saslušanje, na kom je odlučio da se brani ćutanjem, posle čegaje tužilac predložio sudu da mu odredi pritvor do 30 dana.

Podsetimo, Igor Milošević je pre mesec dana 18. jula poslednji put izašao iz zatvora nakon što je odslužio kaznu na koju je bio osuđen zbog droge. Bio je uhapšen u decembru 2023. ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, a osuđen je na godinu i sedam meseci zatvora zbog nedozvoljenog posedovanja droge.