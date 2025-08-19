Slušaj vest

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 16. avgusta na graničnom prelazu Horgoš sprečili pokušaj krijumčarenja ptica koje se nalaze na CITES listi strogo zaštićenih vrsta - dva primerka Sunčanog papagaja (lat. Aratinga solstitialis).

Dva dana kasnije je tokom redovne kontrole na istom prelazu otkriven kavez sa dve zaštićene jedinke Češljugara (lat. Carduelis carduelis) i Konopljarke (lat. Linaria cannabina).

Pokušaj krijumčarenja Sunčanog papagaja Foto: Picasa

Ptice su odmah po otkrivanju zbrinute u zoološkom vrtu Palić, dok su odgovorna lica u oba slučaja preuzeli u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.

