Carinici su na graničnom prelazu Horgoš sprečili pokušaj krijumčarenja ptica koja se nalaze na listi strogo zaštićenih vrsta
Hronika
CARINICI SPREČILI KRIJUMČARENJE STROGO ZAŠTIĆENIH VRSTA PTICA Osumnjičeni procesuirani, a ptice zbrinute! (foto)
Slušaj vest
Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 16. avgusta na graničnom prelazu Horgoš sprečili pokušaj krijumčarenja ptica koje se nalaze na CITES listi strogo zaštićenih vrsta - dva primerka Sunčanog papagaja (lat. Aratinga solstitialis).
Dva dana kasnije je tokom redovne kontrole na istom prelazu otkriven kavez sa dve zaštićene jedinke Češljugara (lat. Carduelis carduelis) i Konopljarke (lat. Linaria cannabina).
Pokušaj krijumčarenja Sunčanog papagaja Foto: Picasa
Vidi galeriju
Ptice su odmah po otkrivanju zbrinute u zoološkom vrtu Palić, dok su odgovorna lica u oba slučaja preuzeli u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.
Reaguj
Komentariši