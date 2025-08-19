Slušaj vest

Igor Miliošević, serijski silovatelj koji je pola života proveo u zatvoru, uhapšen je juče u Beogradu samo mesec dana po izlasku iz zatvora!

Kako su saopštili iz MUP, ovoga puta Milošević je uhapšen zbog sumnje da je u Brankovoj ulici počinio razbojnoištvo uz pretnju makazama, kao i zbog sumnje da je na Zvezdari pokušao razbojništvo u frizerskom salonu. Žena koja je napadnuta u fotografskoj radnji u Brankovoj ulici, posle hapšenja Igora Miloševića opisala je poliacjcima jezivu dramu.

- Osumnjičeni Milošević je, kako je žrtva ispričala u policiji, ušao u radnju tražeći uslugu kopiranja, međutim ubrzo je žena shvatila da mu očigledno to nije bila namera, već ono zbog čega je godinama ranije robijao i zbog čega je dobro poznat javnosti i organima reda - kaže izvor za Kurir.

Napao je s leđa

Prema onome što je izjavila u policiji, radnica Miloševića u prvi mah nije prepoznala. Međutim, kako je napadač u jednom momentu krenuo da izlazi iz radnje, te se potom vratio i žrtvu u tom trenutku napao sa leđa, njene sumnje su se obistinile. Shvatila je da joj je u radnju ušao upravo serijski silovatelj.

Igor Milošević Foto: Instagram/serbialive_beograd_rezerva

- Milošević je očigledno, uvidevši situaciju da u blizini nije bilo nikoga, s obzirom na to da su okolne radnje zatvorene i da nema prolaznika, odlučio da iskoristi situaciju, kada je pokušao da napadne ženu s leđa kada to nije očekivala. Žrtva se branila kako je stigla, rekla je da su se tukli međusobno - priča naš izvor i dodaje:

- U toj panici je, kako je rekla, dohvatila makaze sa stola pokušavajući da se odbrani, međutim, napadač joj je oteo iz ruku i stavio na vrat, takođe joj je uzeo i telefon kako ne bi mogla da pozove policiju - prenosi nam naš sagovornik.

Ona je takođe ispričala policiji da je ubeđena u to da je Igor Milošević imao nameru da je siluje.

Nedugo nakon napada, na društvenim mrežama se oglasila ćerka napadnute žene, koja je napisala kako je njena majka uopšte uspela da se odbrani.

- Ovaj čovek je ušao u fotografsku radnju u kojoj radi moja mama i pokušao da je siluje uz rečenicu: "Sad ćete vi gospođo da vidite", uspela je da se odbrani, zapravo se tukla sa njim, pritom joj je stavio makaze na vrat, oteo telefon, gurnuo je u wc i zatvorio (srećom nije je zaključao pa je izašla) udario je pesnicom, oborio je na pod. Policija je došla, hitna... Dok je policija bila u radnji, javljeno je da se nakon toga, ista situacija desila na Zvezdari... - napisala je žrtvina ćerka.

Radnica na bolovanju posle napada

Kamere u radnji u trenutku napada nisu radile, a policija je ubrzo došla na lice mesta, kao i ekipa hitne pomoći.

Ekipa Kurira je danas otišla do mesta gde se odigrao incident, međutim, kako smo saznali, napadnuta radnica je na bolovanju, s obzirom na to da je pretrpela udarce, ali i strah usled napada.

Inače, Milošević je ubrzo nakon napada uhapšen, kada su mu lisice na ruke stavljene ispod Brankovog mosta u jednoj skrivenoj prostoriji.

- Igor Milošević je juče uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela razbojništvo i razbojništvo u pokušaju. On se sumnjiči da je u Brankovoj ulici u jednoj foto radnji najpre ušao da fotokopira lični dokument, a potom se vratio u radnju i fizički napao radnicu, udario je zatvorenom šakom u predelu glave, počupao joj minđuše sa ušiju, a uz pretnju makazama oduzeo 3000 dinara, i pobegao. Nakon toga, u Ulici Đuke Dinića, ušao je u jedan frizerski salon i uz pretnju oštrim predmetom pokušao od radnice da oduzme novac - saopštili su iz MUP-a.

Robijao više od polovine života

Igor Milošević je, podsetimo, više od polovine života proveo u zatvoru.

Na slobodi se našao u aprilu 2023. godine, ali je već u decembru te godine ponovo završio iza rešetaka kada je uhapšen ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu i potom osuđen na godinu i sedam meseci zatvora zbog nedozvoljenog posedovanja droge.

Na slobodi se našao pre mesec dana, 18. jula, nakon što je odslužio kaznu, da bi se već sada ponovo našao u centru zbivanja izazivajući strah među građanima, zbog čega mu je određen pritvor od mesec dana.