G. M. (55), koji se sumnjiči da je juče oko 6 sati prišao ulaznim vratima Kuće cveća i iz ranca koji je nosio na leđima izvadio dve staklene flaše u kojima se nalazio benzin, zatim zapalio krpe kojima je prethodno zatvorio flaše i bacio ih na zid pored vrata, danas je izneo svoju odbranu na saslušnju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Na predlog tužilaštva, njemu je sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu, kako je potvrdila portparol suda, sudija Milica Veličković, posle saslušanja odredio pritvor imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ponoviti krivično delo.

- Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu juče je odredio je zadržavanje prema G.M. (1970) u trajanju od 48 sati, zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti  na taj način što je dana  oko 06.00 časova, u Beogradu, u ul. Mihaila Mike Jovanovića prišao ulaznim vratima „Muzeja Jugoslavije“ i iz ranca koji je nosio na leđima izvadio dve staklene flaše u kojima se nalazio benzin, zatim zapalio krpe kojim je flaše prethodno zatvorio i bacio na zid pored ukaznih vrata navedenog objekta - navodi se u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se dodaje, on je danas prilikom saslušanja izneo odbranu nakon čega je sudiji podnet predlog za određivanje pritvora.

- Tužilaštvo će u toku dokaznog postupka će prikupiti dokaze i utvrđiti tačno i potpuno činjenično stanje na osnovu koga će doneti odluku o daljem postupanju - dodaje se u saopštenju tužilaštva.

