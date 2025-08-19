Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, na teritoriji Beograda u toku je velika akcija hapšenja koju sprovode pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog proizvodnje i stavljanja u promet droge. 

- U toku je velika akcija hapšenja. Zaplenjena je rekordna količina droge, do sada je pronađena preko 1,5 tona marihuane - kaže izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, razbijena je jedna od najvećih narko-mreža u prestonici.

Pretresi na više lokacija su u toku.

Ne propustiteHronikaNOVI UDAR NA DILERE U SRBIJI! ZA MESEC I PO DANA ZAPLENJENO VIŠE OD 300 KG RAZLIČITIH DROGA! Marihuana, kokain, hašiš, koktel narkotika, a na meti i tinejdžeri!
shutterstock-1674487648-copy.jpg
HronikaU BEOGRADU ZAPLENJENO 62 KILOGRAMA DROGE, 15 PIŠTOLJA, SPREČENA LIKVIDACIJA Nenad Stefanović poručio da tužilaštvo i policija nastavljaju borbu protiv kriminala
Nenad Stefanović VJT.jpg
HronikaUNIŠTEN BALKANSKI KARTEL! Pali najveći narko-bosovi s Balkana, švercovali 7 TONA droge! Otkriveno ko je čuveni Deda Đeneral!
vb.jpg
HronikaPUNE RUKE POSLA ZA NOVOSADSKU POLICIJU: Uhapšeni osumnjičeni za nedozvoljeno oružje, drogu i krađe!
455.jpg