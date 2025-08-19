Pripadnici UKP po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sprovode hapšenje narko dilera
Hronika
KURIR SAZNAJE! REKORDNA ZAPLENA DROGE U BEOGRADU: U toku hapšenje najveće narko-mreže na više lokacija u gradu
Kako Kurir saznaje, na teritoriji Beograda u toku je velika akcija hapšenja koju sprovode pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog proizvodnje i stavljanja u promet droge.
- U toku je velika akcija hapšenja. Zaplenjena je rekordna količina droge, do sada je pronađena preko 1,5 tona marihuane - kaže izvor Kurira.
Prema njegovim rečima, razbijena je jedna od najvećih narko-mreža u prestonici.
Pretresi na više lokacija su u toku.
