Veće Apelacionog suda u Beogradu ukinulo je optužnicu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal protiv kriminalne grupe koja je 2022. uhapšena na teritoriji Srbije i Španije, zbog sumnje da su se bavili proizvodnjom i prodajom marihuane i vratilo je sudu na ponovno odlučivanje. Kako Kurir nezvanično saznaje, optužnica je, između ostalog, vraćena na novo odlučivanje jer Apelacioni sud dostavljeni Skaj materijal nije prihvatio kao dokaz.

- Kao dokaz se navodi Skaj komunikacija iz 2019, 2020. i 2021. godine, čiju zakonitost je kao i ostalih prikupljenih dokaza sud morao najpre da ceni. U vezi s tim, neophodno je da se jasno utvrdi da li su okrivljeni, među kojima i okrivljeni Miloš T. u tom periodu bili na merama tajnog praćenja i snimanja i koji je to sud naložio - navodi se između ostalog u odluci Apelacionog suda.

Takođe, u odnosu na dokaze koje je tužilaštvo pribavilo putem Skaja, Apelacioni sud je naveo da je neophodno da se utvrdi na koji je način taj materijal pribavljen.

Španska policija, Ilustracija Foto: Profimedia

- To što je dostavljen putem međunarodne pravne pomoći i što je pribavljen na osnovu dokaznih radnji inostranog organa, nije garant njegove zakonitosti - navodi se u istoj optužnici, koja je vraćena na doradu.

Podsetimo, u velikoj akciji na teritoriji Španije i Srbije 2022. kako je tada saopšteno, uhapšeni su pripadnici organizovane kriminalne grupe, čiji su članovi uglavnom držaljani Srbije.

- Na teritoriji Srbije uhapšena su dvojica pripadnika organizovane kriminalne grupe u čijim stanovima je pronađeno više od 300.000 evra i jedna puška. Na bankovnim računima blokirano im je više od 85.000 evra dok je zaplenjena i nepokretna imovina veće vrednosti. Akcija je izvedena u koordinaciji sa španskom policijom - saopštilo je tada Specijalno tužilaštvo.

Istraga je tada pokrenuta protiv Miloša M., Miloša T., Mileta R., Jovana M., Anđele T., Miloša M., Zorana M., Gorana Š., Miloša Č., Bojana R., Nemanje M. i Marka M. Navodno, na teritoriji Španije je tada pronađeno pet ilegalnih laboratorija za marihuanu.