- Prema navodima iz prijave, 17. juna 2025. godine na putu iz Leskovca prema Rožajama, u putničkom vozilu, ona je fizički napala svog vanbračnog supruga A. G. iz Bara. Tokom vožnje ga je više puta udarala po rukama, stezala za ruke i desnu stranu tela, a zatim ga ugrizla za desnu ruku i udarila pesnicom u glavu - potvrđeno je za RINU.