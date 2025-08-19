Slušaj vest

- Prema navodima iz prijave, 17. juna 2025. godine na putu iz Leskovca prema Rožajama, u putničkom vozilu, ona je fizički napala svog vanbračnog supruga A. G. iz Bara. Tokom vožnje ga je više puta udarala po rukama, stezala za ruke i desnu stranu tela, a zatim ga ugrizla za desnu ruku i udarila pesnicom u glavu - potvrđeno je za RINU.

Iz Tužilaštva su potvrdili da je postupak izviđaja u toku i da će u narednim danima biti poznato više detalja.

Nadležni posebno podsećaju da za osumnjičenu važi pretpostavka nevinosti do pravosnažne presude suda, u skladu sa Ustavom Crne Gore i Zakonom o krivičnom postupku.

Kurir.rs/RINA

