Osnovno državno tužilaštvo u Rožajama odredilo je zadržavanje do 72 sata za D. P. (47) iz Leskovca koja je uhapšena zbog sumnje da je izvršila krivično delo nasilje u porodici.
BIZARNO, LESKOVČANKA MUŽA TOKOM VOŽNJE GRIZLA I UDARALA U GLAVU?! Žena (47) uhapšena u Crnoj Gori zbog porodičnog nasilja
- Prema navodima iz prijave, 17. juna 2025. godine na putu iz Leskovca prema Rožajama, u putničkom vozilu, ona je fizički napala svog vanbračnog supruga A. G. iz Bara. Tokom vožnje ga je više puta udarala po rukama, stezala za ruke i desnu stranu tela, a zatim ga ugrizla za desnu ruku i udarila pesnicom u glavu - potvrđeno je za RINU.
Iz Tužilaštva su potvrdili da je postupak izviđaja u toku i da će u narednim danima biti poznato više detalja.
Nadležni posebno podsećaju da za osumnjičenu važi pretpostavka nevinosti do pravosnažne presude suda, u skladu sa Ustavom Crne Gore i Zakonom o krivičnom postupku.
