Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Surčin doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog N. R. (28) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Prema navodima iz istrage, događaj se zbio 17. avgusta 2025. godine u večernjim časovima, kada je osumnjičeni, pod dejstvom 1,37 promila alkohola u krvi, u porodičnoj kući pretio svojoj vanbračnoj supruzi da će je napasti i svojim drskim ponašanjem ugrozio njeno spokojstvo.

Žena je potom napustila kuću i ušla u gradski autobus, ali je N. R. krenuo za njom i nastavio da joj upućuje pretnje pred prisutnim putnicima, koji su odmah pozvali policiju.

Na saslušanju u tužilaštvu N. R. je delimično priznao navode krivične prijave.

Kako je ranije bilo više prijava protiv njega zbog nasilja u porodici, a protiv njega je već u maju ove godine podnet optužni predlog za isto delo na štetu iste žrtve, tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora.