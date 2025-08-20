Slušaj vest

Zaplena 4,8 tona kokaina u vodama Francuske 15. jula, tokom koje je uhapšen državljanin Srbije Vedran Đ. (41) pokrenula je novi rat kriminalnih klanova zbog trgovine drogom iz Juže Amerike u Evropu, smatraju stručnjaci. U svega tri nedelje dogodila su se tri ubistva i misteriozna smrt vođe "balkanskog kartela", za koji istražitelji nekoliko zemalja vezuju kako zaplenu, tako i likvidacije poslednjih nedelja u Boliviji.

- Nepune dve nedelje posle zaplene kokaina vredne više od 50 miliona evra, u zatvorskoj ćeliji u Peruu, pod misterioznim okolnonostima koje i dalje nisu rasvetljene, preminuo je jedan od vođa takozvanog "balkanskog kartela"" Zoran Jakšić. Kriminolozi iz Perua, odmah su izjavili da ne veruju u preliminarni nalaz da je uzrok smrti srčani udar i da veruju da je on zapravo likvidiran. Jakšić je inače važio za čoveka koji je imao odlične veze u Kolumbiji, Boliviji i Ekvadoru i navodno direktne kontakte sa proizvođačima kokaina - podseća sagovornik Kurira.

Jakšić pronađen mrtav u Peruu Foto: Privatna Arhiva

I dok istraga o smrti Jakšića i dalje traje, u susednoj državi, Boliviji, policija je 13. avgusta u iznajmljenoj vili u Santa Kruzu pronašla tela trojice muškaraca, koji su bili vezani, mučeni, ubijeni a potom spakovani crne najlonske džakove.

Bolivijski istražitelji su odmah potvrdili da sumnjaju da je reč o obračunu "balkanskih klanova", a iste navode potvrdio je i MUP Srbije.

Prema saopštenju naše policije, velika zaplena kokaina na brodu i likvidacije u Boliviji, kako se sumnja, povezane se.

Istovremeno, Hrvatska je saopštila da je njihov državljanin, pripadnik kavačkog klana, nestao u Boliviji. Nekoliko dana kasnije, ispostavilo se da je i on među surovo likvidiranim muškarcima u Boliviji.

- Za sada niko zvanično nije rekao da li je reč o obračunu različitih klanova, ili je do sukoba došlo unutar samog "balkanskog kartela", koji je prema istragama svetskih policija trenutno najmoćniji klan kada je u pitanju šverc kokaina u Evropu. Ono što ovaj klan čini drugačijim od ostalih je to što oni nemaju klasičnu hijerarhiju kao većina kriminalnih grupa, već je zapravo reč o pripanicima koji se udružuju, logistikom i novčanim sredstvima kako bi zajedno kupili kokain i prebacili ga prekookeanskim brodovima. Nekoliko ljudi koji su vođe, a među kojima je i Jakšić, organizuju čitavu "akciju" i oni su jedini koji su upućeni u sve detalje - kaže naš sagovornik.

Uhapšeni Srbin na brodu sa 4,8 tona kokaina Foto: Privatna Arhiva, Mup

On objašnjava da se pripadnici klana često ne poznaju među sobom i ne znaju ko je sve u grupi koja ulaže novac.

- Praktično, svaki pripadnik daje novac za onoliko kilograma ili tona koliko kokaina želi da kupi u Južnoj Americi. Dodatno mu se naplaćuju troškovi posade, transporta, broda, mita za zaposlene u lukama. Vođe najčešće organizuju samu kupovinu, ukrcaj na prekookeanske brodove i njihovo dopremanje u luke. Novac članova se udružuje i kupuje zajednička količina koju dele, ukoliko kokain bezbedno stigne na odredište - objašnjava naš sagovornik na koji način funkcioniše ova kriminalna grupa.

Rizik od zaplene, a samim tim i gubitka uloženog novca, kako dodaje, snose svi.

- Upravo to, gubitak ogromnog novca zaplenom tovara od 4,8 tona kokaina moguće je da je ubistva u Boliviji i smrti Jakšića. U ovakvim situacijama, a o tome svedoči i najkrvaviji rat klanova do sada - sukob škaljarskog i kavačkog koji je počeo 2014. zbog nestanka 200 kilograma kokaina, najčešće krivicu počinju da svaljuju jedni na druge. Često se traži "krtica", a to dovodi do sukoba i obračuna u kojima padaju glave - navodi naš sagovornik.

Podsetimo, policija je na brodu tokom zaplene 4,8 tona kokaina uhapsila 11 članova posade, uglavnom državljana Hrvatske i Crne Gore, a među njima je bio i državljanin Srbije kome je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru. Navodno, većina Crnogoraca i Hrvata je u međuvremnu puštena na slobodu.

Poznavaoci prilika prilika u srpskom podzemlju ne isključuju mogućnost i da je sukob posle zaplene kokaina počeo kako bi se preuzelo tržište.

- Ne sme se isključiti ni mogućnost je da je unutar "balkanskog kartela" došlo do sukoba oko preuzimanja vlasti nad klanom nakon smrti Zorana Jakšića. Moguće je da je u okviru klana došlo do pregrupisavanja i otvorene borbe za preuzimanje liderske pozicije. S druge strane, posle smri Jakšića, moguće je da udarci na "balkanski kartel" dolaze spolja i da neki treći klan pokušava da smanji uticaj čuvenog balkanskog kartela i preuzme mu ovaj posao - zaključuje naš sagovornik.