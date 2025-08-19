JEZIVO! PRONAĐENO TELO ŽENE U POŽAREVCU: Mrtva zatečena u rovu na gradilištu, naređena obdukcija!
U večernjim časovima 18. avgusta, u Ulici Đure Đakovića u Požarevcu, u neposrednoj blizini tržnog centra, pronađeno je telo ženske osobe.
Tužilaštvo u Požarevcu potvrdilo je da je telo otkriveno u rovu koji se nalazi na delu puta gde se trenutno izvode radovi na izgradnji toplifikacione mreže.
Policijska uprava u Požarevcu odmah je obavestila dežurnog javnog tužioca, koji je izašao na lice mesta. Izvršen je uviđaj, a naložena je obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
- Sve nadležne službe su uključene u istragu. Očekujemo rezultate obdukcije koji će rasvetliti okolnosti pod kojima je došlo do smrti - saopšteno je iz tužilaštva.
O događaju su obaveštene i nadležne inspekcijske službe, koje će preduzeti mere u skladu sa svojim ovlašćenjima.
Za sada identitet preminule žene nije zvanično potvrđen, niti su poznati detalji koji bi ukazali na eventualnu povezanost smrti sa radovima na terenu. Istražne radnje su u toku.
