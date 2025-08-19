Slušaj vest

"Ušao je u salon i tražio kremu, kada sam mu rekla da mi to ne držimo, okrenuo se ka vratima. Mislila sam da odlazi, ali on ih je samo zatvorio, izvadio makaze i tražio da uđem u drugu prostoriju salona. Bila sam prestrašena..."

Reči su frizerke salona na Zvezdari koja se sada oglasila za Kurir, a koju je juče, 18. avgusta, napao serijski silovatelj Igor Milošević (46), nakon što je napao i radnicu foto-radnje na Zelenom vencu.

- U tom trenutku bila sam sama u salonu, koleginica koja je radila sa mnom otišla je u toalet, koji nam se nalazi u prizemlju salona. Tada je na vrata ušao nepoznati muškarac tražeći mi kremu. Odmah sam mu rekla da mi kreme ne držimo i on se tada okrenuo ka vratima. Nastavila sam dalje, misleći da on odlazi, međutim, samo je zatvorio vrata i krenuo ka meni - priča za Kurir uplašena žena.

- Izvadio je makaze iz džepa i tražio da uđem u drugu prostoriju, bila sam zaleđena u tom trenutku, tada sam shvatila o kome se radi i da je reč o serijskom silovatelju. Nudila sam mu novac, međutim njega novac nije zanimao. Tražio mi je samo telefon, verovatno kako ne bih pozvala policiju i pomoć - kaže naša sagovornica.

Prema njenim rečima, imala je veliku sreću, iz razloga što je baš u tom trenutku ušla njena stalna mušterija.

- Čovek koji već dugo dolazi u naš salon na šišanje je ušao na vrata i njega je to prepalo, vratio je makaze u džep i rekao mi je: "Nemoj da si nekome zucnula" i tada je pobegao. Ja sam bila van sebe, sve vreme sam bila zaleđena, izašla sam iz te prostorije i rekla ukratko mušteriji šta se desilo, on je istrčao za njim pokušavajući da ga stigne, međutim već ga nije bilo nigde u blizini.

Napadnuta žena, iako još uvek pod velikim stresom, nakon razgovora za Kurir, apelovala je na sve žene da povedu računa, jer kako kaže, možda neko sledeći neće imati toliko sreće.

- Ovo kroz šta sam juče prošla ne može niko ni da zamisli, ja nikada u životu nisam bila opljačkana i napadnuta, a pogotovo nešto ovako, u sekundi sam se zaledila i i dalje mi je to pred očima šta je moglo da bude. Takvoj osobi mesto je iza rešetaka - zaključila je ona.

Inače, sudeći po ranije zabeleženim slučajevima zbog kojih je Milošević već robijao, svoje žrtve vreba očigledno na identičan način. Bira žene koje su u tom trenutku same i nezaštićene, ulazi u objekte, tražeći nešto, da bi potom zatvarajući vrata, pokušao ono najgore.

Podsetimo, Igor Milošević pre toga je ušao u foto-radnju na Zelenom vencu gde je, kako je saopštio MUP, počinio razbojnoištvo uz pretnju makazama.

- Osumnjičeni Milošević je, kako je žrtva ispričala u policiji, ušao u radnju tražeći uslugu kopiranja, međutim ubrzo je žena shvatila da mu očigledno to nije bila namera, već ono zbog čega je godinama ranije robijao i zbog čega je dobro poznat javnosti i organima reda - kaže izvor za Kurir.