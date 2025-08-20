Slušaj vest

Jučerašnji napad, nažalost, nije prvi put da je Igor Milošević (46) uhapšen zbog teških krivičnih dela. Njegovo ime se decenijama vezuje za silovanja po istom receptu, razbojništva i pretnje, a svaki izlazak iz zatvora značio je novu opasnost za građane, s obzirom na to da se čak 15 žena našlo na meti ovog opasnog napasnika!

Podsetimo, Milošević je uhapšen 18. avgusta, nakon što je napao radnicu foto-radnje na Zelenom vencu, udarao je pesnicom i makazama pretio, nakon čega je napao i frizerku u jednom salonu na Zvezdari, od čega su, na svu sreću, žrtve uspele da se odbrane i sačuvaju od poznatog predatora.

HRONOLOGIJA x 1992. Milošević prvi put uhapšen sa samo 14 godina kada je za tri dana napao devet žena, od kojih je četiri silovao

x 2001. uhapšen je ubrzo po izlasku iz zatvora, kada je silovao ženu i počinio osam razbojništava x 2007. treći put je uhapšen nakon serije nasilnih napada, uključujući silovanje radnice u butiku, tada je u potrazi za njim učestvovala i policija helikopterom x 2022. uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti, odnosno napada na novinarku x 2023. uhapšen ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, zbog neovlašćenog posedovanja droge x 2025. mesec dana nako izlaska iz zatvora uhapšen je zbog sumnje da je izvršio razbojništvo na Zelenom vencu, s tim da žrtva tvrdi da je imao nameru da je siluje, ali se na svu sreću odbranila

9 napada sa 14 godina

Milošević je ušao u kriminal još kao tinejdžer. Sa samo 14 godina napao je devet žena u Beogradu, a najmanje četiri silovao. Sud ga je poslao u dom za maloletnike, jer je već tada pokazao izuzetnu opasnost po društvo.

- Milošević je seriju silovanja izvršio kada je imao samo četrnaest godina. Za tri dana podigao je Beograd na noge. Način napada je uglavnom isti, najčešće je napadao prodavačice u buticima. Najgori slučaj bio je napastvovanje devojčice iz Zvečanske ulice koju je na silu ubacio u automobil, vezao je lisicama i zlostavljao. Tada je za tri dana izvršio četiri silovanja i pet puta je pokušao, ali su devojke uspele da se spasu. Bilo je strašno jer je policija u jednom danu dobijala po tri prijave silovanja. Žene su bile u strahu, a i tada se o njemu izveštavalo na naslovnim stranama - ispričao je ranije dugogodišnji operativac beogradske policije.

On je rekao i da su tada Miloševića uhapsili tako što mu je policija postavila zamku.

- Uhvatili smo ga uz pomoć jedne poznate beogradske prostitutke, koja je radila u parku kod autobuske stanice, s kojom je Milošević imao seksualni odnos. Zahvaljujući njoj, on se tada našao iza rešetaka. Čak je i ona rekla da nikada nije videla goreg manijaka i bolesnika - rekao je sagovornik.

Igor Milošević Foto: Drustvene Mreže

Silovao radnicu salona, pa upao i u knjižaru

Ne zna se tačno koliko je vremena proveo u domu za maloletnike, međutim, njegov sledeći napad zabeležen je već 2001. godine.

- Tada je napao radnicu u jednom kozmetičkom salonu u Beogradu. U lokal je ušao kako bi, navodno, kupio kremu. Kada mu je ona rekla da je muškarcima zabranjen ulaz, Milošević je zaključao vrata. Uz pretnju nožem devojku je naterao da legne ispod solarijuma. Pošto je uzeo 1.400 dinara i dva mobilna telefona, manijak je devojci naredio da se skine i silovao je. Sedam dana kasnije, takođe s nožem u ruci, Milošević je ušao i u jednu beogradsku knjižaru i od prodavačice zatražio pazar. Pošto je uzeo 500 dinara, devojci je skinuo pantalone i pokušao da je siluje. Devojku je spasla mušterija koja je u tom momentu naišla i zbog koje je Milošević pobegao iz knjižare - podseća izvor i dodaje da je Milošević 7. marta 2002. godine osuđen na zbirnu kaznu od deset godina, a na slobodi se našao već krajem avgusta 2007. godine.

"Pio sam pivo i bensedine i krenuo..."

Po izlasku, Milošević nije prestao sa zločinima. Silovao je radnicu u jednom butiku i tom prilikom opljačkao lokal. Opet je završio u zatvoru.

Nakon serije izvršenih krivičnih dela, policija je četiri dana tragala za njim, da bi se Milošević ponovo našao iza rešetaka 20. septembra 2007. godine. Tada je priznao dela koja mu se stavljaju na teret, a osuđen je na 15 godina zatvora.

- Svaki put kada bih krenuo pio sam pivo i bensedine. Novac koji sam uzeo iz radnji potrošio sam na garderobu i vožnju taksijem - ispričao je u sudnici tokom suđenja.

Kada je u septembru 2022. godine pušten iz zatvora, Milošević je samo deset dana kasnije ponovo bio u centru skandala. Tokom razgovora s novinarkom zapretio joj je silovanjem i ubistvom, zbog čega mu je određen pritvor. Psihijatrijska veštačenja su pokazala da je uračunljiv i sposoban da shvata svoja dela.

Igor Milošević Foto: printscreen/društvene mreže

Hapšen zbog droge ispred "Ribnikara"

U decembru 2023. godine, Milošević je ponovo uhapšen, ovog puta ispred Osnovne škole „Vladislav Ribnikar“ na Vračaru. Policija mu je u rancu pronašla drogu. Sud ga je osudio na 1 godinu i 7 meseci zatvora. Nakon što je odslužio kaznu, Milošević je ponovo bio slobodan čovek, ali već u julu 2025. izašao je iz zatvora, i samo mesec dana kasnije ponovo je uhapšen. Ovoga puta se tereti za razbojništvo. Ono što je zastražujuće i što dodatno budi jezu jeste činjenica da je serijski silovatelj zadržao svoj "modus operandI", odnosno da je na identičan način napao dve radnice.