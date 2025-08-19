Slušaj vest

U velikoj akciji pripadnika Uprave kriminalističke policije koja se sprovodi po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na teritoriji prestonice, zaplenjena je tona i 958 kilograma marihuane! Ulična vrednost zaplenjene droge procenjena je na skoro 20 miliona evra! Tokom pretresa pronađena je droga spakovana u crne džakove.

Beograd - Istorijska zaplena droge u Beogradu Izvor: MUP

Zbog zaplene rekordne količine droge, kako Kurir saznaje, uhapšeno je nekoliko osoba zbog sumnje da su proizvodili i stavljali u promet drogu.

- Ovo je najveća, istorijska, zaplena droge u Beogradu. Do sada nikada nije pronađena tolika količina - kaže izvor Kurira.

Prema rečima našeg sagovornika, pretresi na nekoliko lokacija i dalje su u toku.

- Pronađena je velika količina, iako se u prvi mah mislilo da je zaplenjeno oko 1,5 tona ove droge, kada je sve premereno došlo se do neverovatne, skoro dve tone - dodaje naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, razbijena je jedna od najvećih narko-mreža u prestonici.