Na novom delu autoputa Miloš Veliki, iz pravca Čačka, neposredno pre isključenja za Lučane, danas oko 14 časova došlo je do saobraćajne nezgode kada se prevrnula prikolica na kojoj je bio prevožen putnički automobil.

- Prikolica na kojoj se nalazilo vozilo marke "mercedes" se poprečila i zauzela dve trake, pa se vozila trenutno mogu kretati jedino najbržom trakom. Zbog toga je saobraćaj znatno usporen, a očekuje se da se u narednim minutima formiraju veće kolone na ovoj deonici puta - kažu očevici za agenciju RINA.

Na terenu se nalaze pripadnici policije i ekipe putarske službe koje uklanjaju prepreke i regulišu saobraćaj. Za sada nema potvrđenih informacija da li u nezgodi ima povređenih.

Vozačima se savetuje dodatni oprez, strpljenje, kao i korišćenje alternativnih pravaca gde je to moguće.