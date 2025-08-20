- S.D. se tereti za krivično delo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje. S.D. je lociran u jednom ugostiteljskom objektu, i kod njega je pregledom pronađena bankovna kartica kao i novčanik, koji su vraćeni vlasniku. On je, nakon prikupljenog obaveštenja, lišen slobode zbog sumnje da je počinio pomenuto krivično delo i sproveden na dalju nadležnost Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, naveli su iz policije.