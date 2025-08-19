Slušaj vest

Nedaleko od Martinika, ostrva u Karipskom moru koje pripada Francuskoj, nedavno je zaustavljen tegljač specijalizovan za transport cementa. Brod dug čak 76 metara, policija je pretresala nekoliko dana i na njemu pronašla 4,8 tona kokaina, skrivenog u 153 bale. U trenutku presretanja broda na njemu je bilo 11 osoba, pretežno državljana Hrvatske i Crne Gore, kao i jedan državljanin Srbije.

Ovo je bila jedna od tema emisije "Crna hronika" na Kurir televiziji:

- U praćenju i delovanju zaplene kokaina delovao je srpski MUP sa partnerima iz zapadne Evrope i agencijom DEA. Pretpostavlja se da je ta informacija procurila, pa je i pala ukupna količina droge koja može da se meri sa nekoliko stotina miliona evra vrednosti - kaže Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.rs.

ZAPLENJENO SKORO 5 TONA KOKAINA Radulović: Ovo nije dovoljno kako bi se naštetilo kriminalnim grupama - Sumnja se na povezanost ovog muškarca

U akciji su učestvovale brojne agencije. Evropol, DEA, srpski i hrvatski MUP, francuska mornarica, samo su od nekih.

- Čim vidimo da su u celu akciju upletene tajne službe sa zapada, možemo da pomislimo da je reč o tovaru narkotika koji su planirali da prođu ispod radara ovih agencija, ali im je neka grupa ušla na teren. Naravno, udarac za kriminalne grupe je ogroman. U Južnoj Americi to može da košta oko 50 miliona evra, ali na crnom tržištu zapadne Evrope može koštati i između 100 hiljada i 300 hiljada - kaže on.

Upravo baš ta razlika u ceni omogućava kriminalnim organizacijama da prežive ovakve zaplene. Nakon ove pošiljke stiže nova, istog ili sličnog obima. Da bi se zadao konačan udarac nekom kartelu, mora se zapleniti više velikih tovara zaredom.

- Postoji i varijanta da vaš partner iz Južne Amerike pošalje takav tovar i ukoliko prođe lako će se gubici nadoknaditi. Ipak ako više njih padne to su ogromni udarci za kriminalne grupe sa nesagledivom štetom za njih. Sumnja se da je Petar Đoković povezan sa tom takozvanom regrutacijom pomoraca, imao je jednu agenciju koja se zvanično time bavila, da li je on stvarno povezan sa tim pošiljkama i da li je prepuričivao ljude da učestvuju u tim transportima je sada pitanje. Sumnjiči se da je bio posrednik, upućivao na brodove gde se tovarila droga koja je odlazila u Evropu - kaže Radulović.

