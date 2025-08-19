Hronika
DEČAK PAO U IGRAONICI NA VAŠARU KOD LOZNICE Nesreća u Lipnici: Hitno prevezen u bolnicu! Policija ispituje slučaj
Šestogodišnji dečak pao je danas u igraonici postavljenoj u porti crkve u Lipnici, kod Loznice, gde se održava tradicionalni vašar povodom slave svetinje Preobraženja Gospodnjeg.
Dečak je prevezen u lozničku bolnicu.
Još nema informacija kakvo mu je stanje. Odmah je reagovala i policija koja ispituje kako je došlo do povrede.
Dečak je iz sela u kom se vašar održava.
Kurir/Novosti
