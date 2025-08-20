Slušaj vest

Neizvesno je ko će biti branilac Alije Balijagića, kome je za 1. oktobar u 11.30 u bjelopoljskom Višem sudu zakazan početak suđenja pred tročlanim većem sudije Bojane Radović.

Balijagiću će se suditi za ubistvo brata i sestre Jovana (60) i Milenke Madžgalj (69) u bjelopoljskom selu Sokolac.

Branilac Milorad Vlahović, koji je bio postavljen po službenoj dužnosti, otkazao je punomoćje Balijagiću, a u isto vreme zahtev da mu se odredi drugi branilac podneo je i okrivljeni, ali je predsednik Višeg suda Milan Smolović odbio oba zahteva.

Vlahović je u međuvremenu ponovo tražio razrešenje. On je podneskom sudiji Radović predao zahtev za razrešenje, ali je uprkos tome juče Višem sudu predao žalbu na odluku vanraspravnog veća da Balijagiću produže pritvor za još dva meseca.

– Smatram da me predsednik veća mora razrešiti odbrane. S obzirom na to da je Balijagiću potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva, jedini nadležan da donese odluku o razrešenju je predsednik veća sudija Radović. Smatram da je moguće moje razrešenje jer za to postoje opravdani razlozi – naveo je Vlahović u svom zahtevu.

Dodao je da odluka mora da bude doneta na osnovu objektivne analize postavljenog branioca i okrivljenog, te ocene odnosa poverenja koji mora postojati.

Foto: Uprava policije Crne Gore

– Ako taj odnos ne postoji ili je ozbiljno narušen, onda je dovedeno u pitanje ostvarivanje funkcije odbrane. Tako ona može postati samo formalna. Pogrešna procena bi dovela do ozbiljnog kršenja zakona tokom glavnog pretresa. Prema stavu sudske prakse, kada postoje obostrani razlozi, i okrivljeni i branilac traže razrešenje, sud to gotovo uvek prihvati jer je narušen odnos poverenja. Nastavak zastupanja onemogućio bi efikasno i delotvorno pružanje pravne pomoći – naveo je Balijagićev branilac po službenoj dužnosti.

Advokat Vlahović ističe da je njegova dalja saradnja sa okrivljenim nemoguća.

– Predlažem da predsednik veća donese odluku kojom se usvaja zahtev okrivljenog i njegovog branioca po službenoj dužnosti i imenuje novi branilac – naveo je Vlahović u podnesku upućenom Višem sudu u Bijelom Polju, predsedniku veća Bojani Radović.

Balijagić je nakon hapšenja i izručenja Crnoj Gori priznao da je ubio brata i sestru Madžgalj.

– Ubio sam dvoje Madžgalja. Ne znam koji je motiv, osim što sam se naljutio jer su se prema meni ponašali arogantno kada sam im došao u posetu. Nikada ih ranije nisam video, rekli su mi da idem, i ja sam otišao do obližnje šume, a kasnije sam se vratio i rešio da im se osvetim, pa sam izvršio dvostruko ubistvo. Nisam imao raniju nameru da ih ubijem, niti bilo koga u ovom kraju – rekao je Balijagić.

Dodao je da su ga ranije trojica sugrađana pretukla i da je razmišljao o tome da ih ubije.

Predložio sporazum o priznanju krivice