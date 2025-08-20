Nasilje u porodici
LESKOVČANKA UDARALA, PA UGRIZLA NEVENČANOG SUPRUGA U KOLIMA! Posle dva meseca uhapšena u Crnoj Gori
Slušaj vest
Rožajska policija je, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u tom gradu, uhapsila D.P. (47) iz Srbije (Leskovac), zbog krivičnog dela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.
Nakon saslušanja u tužilaštvu, određeno joj je zadržavanje do 72 sata.
"Iz krivične prijave i priloženih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičena D.P, dana 17.06.2025. godine, u putničkom motornom vozilu, na putu iz Leskovca prema Rožajama, nanela povrede svom vanbračnom suprugu A.G. iz Bara, tako što ga je u više navrata udarala po rukama, stezala ga za ruke i desnu stranu tela, a u jednom momentu ga i zubima ugrizla za desnu ruku, a nakon toga ga i pesnicom udarila u glavu", saopštio je ODT Rožaje.
Postupak izviđaja je u toku.
Reaguj
Komentariši