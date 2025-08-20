"Iz krivične prijave i priloženih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičena D.P, dana 17.06.2025. godine, u putničkom motornom vozilu, na putu iz Leskovca prema Rožajama, nanela povrede svom vanbračnom suprugu A.G. iz Bara, tako što ga je u više navrata udarala po rukama, stezala ga za ruke i desnu stranu tela, a u jednom momentu ga i zubima ugrizla za desnu ruku, a nakon toga ga i pesnicom udarila u glavu", saopštio je ODT Rožaje.