Policijska stanica u Trgovištu danas nešto pre 15 sati obaveštena je o incidentu koji se dogodio u prepodnevnim satima kada je dvogodišnje dete palo sa terase i zadobilo teške telesne povrede.

U vranjskoj policiji je rečeno da je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva obavljen uviđaj i očekuje se da im se dostavi izveštaj. Dete je medicinski zbrinuto u UKC Niš.

Kako su za Vom ispričali meštani Trgovišta u pitanju je devojčica i majka ju je na trenutak ostavila samu i ona je pala sa terase.

Kurir/VOM

