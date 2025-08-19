Slušaj vest

Policijska stanica u Trgovištu danas nešto pre 15 sati obaveštena je o incidentu koji se dogodio u prepodnevnim satima kada je dvogodišnje dete palo sa terase i zadobilo teške telesne povrede.

U vranjskoj policiji je rečeno da je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva obavljen uviđaj i očekuje se da im se dostavi izveštaj. Dete je medicinski zbrinuto u UKC Niš.