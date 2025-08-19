U vranjskoj policiji je rečeno da je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva obavljen uviđaj
DVOGODIŠNJA DEVOJČICA PALA SA TERASE Stravična scena u Trgovištu, ima teške povrede
Policijska stanica u Trgovištu danas nešto pre 15 sati obaveštena je o incidentu koji se dogodio u prepodnevnim satima kada je dvogodišnje dete palo sa terase i zadobilo teške telesne povrede.
U vranjskoj policiji je rečeno da je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva obavljen uviđaj i očekuje se da im se dostavi izveštaj. Dete je medicinski zbrinuto u UKC Niš.
Kako su za Vom ispričali meštani Trgovišta u pitanju je devojčica i majka ju je na trenutak ostavila samu i ona je pala sa terase.
