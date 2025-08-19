Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili oko dve tone marihuane i uhapsili dve osobe, koje se sumnjiče da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Dva lica uhapšena prilikom primopredaje Foto: MUP Srbije

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su ukupno oko dve tone marihuane i uhapsili M. S. (28) i I. I. (47), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičeni su uhapšeni na teritoriji Beograda prilikom primopredaje 50 kilograma marihuane, a policijski službenici su potom pronašli vozila u kojima je skladištena droga i u njima zaplenili preostalu količinu marihuane.

Beograd - Istorijska zaplena droge u Beogradu Izvor: MUP

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu“, rekao je ministar Dačić.

Ne propustiteHronikaNOVI DETALJI ISTORIJSKE ZAPLENE DROGE U BEOGRADU: Pogledajte kako su narkotike vredne 20 miliona evra spakovali u crne džakove (video)
droga.jpg
HronikaZAPLENJENO SKORO 5 TONA KOKAINA Radulović: Ovo nije dovoljno kako bi se naštetilo kriminalnim grupama - Sumnja se na povezanost ovog muškarca
Zaplenjeno 4,8 tona kokaina
HronikaOTKRIVEN ZASAD DROGE: Pogledajte kako je osumnjičeni uzgajao kanabis usred Bora! (foto)
4.jpeg
HronikaBESNIM AUTOM STIGLI NA HORGOŠ A NA ZADNJEM SEDIŠTU VOZILI NEŠTO ČUDNO! Pas ih je odmah razotkrio, usledilo hapšenje (FOTO)
4.jpg