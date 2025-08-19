Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. P. (43) i T. G. (24), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Oni se sumnjiče da su 18. avgusta oko 22 časa, tokom održavanja neprijavljenog javnog skupa u Cvijićevoj ulici, kamenicama razbili staklo na prostorijama Srpske napredne stranke.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni ovom tužilaštvu.

Ne propustitePolitikaBLOKADER IZ PANČEVA NAPAO POLICAJCE, PRIZNAJE I NJEGOV ADVOKAT! Pogledajte snimak koji sve otkriva (VIDEO)
Screenshot 2025-08-19 200947.jpg
PolitikaDAČIĆ O SLUČAJU NIKOLINE SINĐELIĆ: Ministar demantovao neistine i izneo SVE DETALJE hapšenja blokadera ispred zgrade Vlade Srbije - NAPADALI SU POLICIJU
2025-08-19 15_26_19-WhatsApp.png
PolitikaSUDIJA PUSTILA NASILNE BLOKADERE NA SLOBODU: Lomili, palili, teško povredili načenika policije a odlukom Ane Milošević ponovo na ulici
collage.jpg
Politika"NADOKNADIĆEMO SVE ŠTO SMO IZGUBILI" Mali o šteti zbog protesta: Nema tu ničega osim nasilja, terora i odvratnih slika
Siniša Mali