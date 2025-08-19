Slušaj vest

Nešto posle 21 sat u Ulici Arsenija Čarnojevića kod Doma za smeštaj i negu starih lica u Prokuplju dogodila se saobraćajna nezgoda.

Tom prilikom povređeni su devojka koja ima 24 godine i mladić koji ima 22. Nakon što im je ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje ukazala pomoć, prevezeni su u prokupačku Opštu bolnicu na dalju dijagnostiku.

Kako smo saznali, do udesa je došlo do kontakta automobila i motocikla na kojem su bile dve osobe.

