Hronika
U PROKUPLJU POVREĐENI MLADIĆ (22) I DEVOJKA (24): Sudar automobila i motocikla, oboje prevezeni u bolnicu
Slušaj vest
Nešto posle 21 sat u Ulici Arsenija Čarnojevića kod Doma za smeštaj i negu starih lica u Prokuplju dogodila se saobraćajna nezgoda.
Tom prilikom povređeni su devojka koja ima 24 godine i mladić koji ima 22. Nakon što im je ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje ukazala pomoć, prevezeni su u prokupačku Opštu bolnicu na dalju dijagnostiku.
Kako smo saznali, do udesa je došlo do kontakta automobila i motocikla na kojem su bile dve osobe.
Reaguj
Komentariši