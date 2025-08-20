Slušaj vest

U centru Beograda devojka je bila žrtva brutalne pljačke, dogovorila sastanak na slepo, pa su joj troje napadača upali u stan, pretukli je, pretili joj pištoljem i ukrali novac i telefone. Ovakvi slučajevi uvek pokreću pitanje bezbednosti, a detaljnije o tome za Kurir televiziju govorio je Blažo Marković predsednik pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije" i predsednik Sindikata Policije i policijskih starešina.

- Vidim usamljene žene, usamljene muškarce, aplikacije ovog tipa, a to su sve mete za kriminalce. Što se tiče ovog slučaja, imali su za cilj da je opljačkaju i to se desilo. Ljudi ne smeju da koriste to, ne može niko danas nikog čuvati ako se samo ne čuvate. Nemojte ići na preporuke - savetuje Marković.

POSLE SASTANKA NA SLEPO BILA ŽRTVA BRUTALNE PLJAČKE! Užas u centru Beograda - upali u stan i pretukli devojku, Marković otkrio šta je meta takvih napadača

