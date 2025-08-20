Slušaj vest

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju potvrđeno je Kuriru da je dvogodišnja devojčica iz Trgovišta zadobila povrede čeonog dela glave padom sa terase porodične kuće u Trgovištu sa visine od oko 2,5 metra. Dete je primljeno u UKC Niš.

 - Devojčica stara 2,5 godine dovezena je u UKC Nis u pratnji anesteziologa. U pitanju je pad sa visine, urađena je dijagnostika po trauma protokolu koja je pokazala da su dominantne povrede glave. Primljena je na Kliniku za anesteziju i intezivnu terapiju u jedinici intezivnog lečenja. U ovom momentu dete je svesno, stabilno i ukoliko tako ostane, već sutra devojčica može biti prebačena na Kliniku za pedijatriju, saopšteno je iz UKC u Nišu.

Tužilaštvo je naložilo da se obavi uviđaj i forenzička obrada, prikupe obaveštenja, ustanovi stepen i vrsta povrede i nakon toga obavi naknadna konsultacija sa tužilaštvom radi kvalifikovanja eventualnog krivičnog dela, navedeno je u saopštenju portparola Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju Miodraga Stojanovića.

Ne propustiteHronikaDVOGODIŠNJA DEVOJČICA PALA SA TERASE Stravična scena u Trgovištu, ima teške povrede
1745653609172967114517292654901712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaDETE (2) PALO SA TERASE, LEKARI MU SE BORE ZA ŽIVOT: Dečak pao sa visine od tri metra, strašna nesreća u Malom Crniću
hitna-pomoc.jpg
HronikaVIDEO SAM KROZ PROZOR KAKO MI DETE PADA SA VISINE: Otac mališana iz okoline Malog Crnića opisao dramu! NOVI DETALJI NESREĆE
1666768486hitnapomocfotorina.jpg