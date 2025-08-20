Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju potvrđeno je Kuriru da je dvogodišnja devojčica iz Trgovišta zadobila povrede čeonog dela glave padom sa terase porodične kuće u Trgovištu sa visine od oko 2,5 metra. Dete je primljeno u UKC Niš.

- Devojčica stara 2,5 godine dovezena je u UKC Nis u pratnji anesteziologa. U pitanju je pad sa visine, urađena je dijagnostika po trauma protokolu koja je pokazala da su dominantne povrede glave. Primljena je na Kliniku za anesteziju i intezivnu terapiju u jedinici intezivnog lečenja. U ovom momentu dete je svesno, stabilno i ukoliko tako ostane, već sutra devojčica može biti prebačena na Kliniku za pedijatriju, saopšteno je iz UKC u Nišu.