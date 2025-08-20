DEVOJČICA (2) KOJA JE PALA SA TERASE U TRGOVIŠTU IMA TEŠKE POVREDE GLAVE: Evo u kakvom je stanju dete, oglasili se iz UKC Niš
Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju potvrđeno je Kuriru da je dvogodišnja devojčica iz Trgovišta zadobila povrede čeonog dela glave padom sa terase porodične kuće u Trgovištu sa visine od oko 2,5 metra. Dete je primljeno u UKC Niš.
- Devojčica stara 2,5 godine dovezena je u UKC Nis u pratnji anesteziologa. U pitanju je pad sa visine, urađena je dijagnostika po trauma protokolu koja je pokazala da su dominantne povrede glave. Primljena je na Kliniku za anesteziju i intezivnu terapiju u jedinici intezivnog lečenja. U ovom momentu dete je svesno, stabilno i ukoliko tako ostane, već sutra devojčica može biti prebačena na Kliniku za pedijatriju, saopšteno je iz UKC u Nišu.
Tužilaštvo je naložilo da se obavi uviđaj i forenzička obrada, prikupe obaveštenja, ustanovi stepen i vrsta povrede i nakon toga obavi naknadna konsultacija sa tužilaštvom radi kvalifikovanja eventualnog krivičnog dela, navedeno je u saopštenju portparola Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju Miodraga Stojanovića.