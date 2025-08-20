Slušaj vest

Državljanin Srbije N. R. pretučen je u Reževićima, u opštini Budva i sa teškim telesnim povredama prebačen je u Klinički centar u Podgorici.

On je napadnut u ponedeljak uveče tokom večere sa poslovnim partnerom, Budvaninom M. K., koji je operativno interesantno lice, kada je izašao ispred jednog restorana u Reževićima da telefonira, prenose podgoričke Vijesti.

Njega je na restoranskom parkingu napalo i pretuklo više osoba, nakon čega je transportovan u Klinički centar u Podgorici.

Prema nezvaničnim informacijama, pretučeni N. R. i Budvanin su prethodnih meseci pokušavali da zatvore finansijsku konstrukciju i kupe jednu budvansku diskoteku.