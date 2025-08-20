Slušaj vest

 U Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu juče su saslušani M. T. (34) i M. M. (44), osumnjičeni da su 17. avgusta nasmrt pretukli Miroslava Gajića (46) na manifestaciji „Gulašijada i pasuljijada” u Junkovcu kod Topole.

Kako saznaje Kurir, obojica su iskoristila svoje zakonsko pravo da se na saslušanju u tužilaštvu brane ćutanjem.

- Iskoristili su svoje zakonsko pravo i branili su se ćutanjem. Određen im je pritvor od 30 dana, a nakon prikupljanja svih dokaza sledi nastavak postupka – rečeno je iz kragujevačkog Višeg javnog tužilaštva.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu prethodno je potvrđeno da je osumnjičenima određeno zadržavanje, te da će protiv njih biti podneta krivična prijava zbog krivičnog dela ubistvo u saizvršilaštvu.

M. T. (34) osumnjičen za ubistvo na gulašijadi Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, tragedija se dogodila 17. avgusta tokom manifestacije „Gulašijada i pasuljijada” u Junkovcu kod Topole. Prema sumnjama, M. T. i M. M. su u tuči zadali Miroslavu više udaraca pesnicom, nakon čega je on izgubio svest, a tokom transporta u bolnicu je preminuo.

Motiv sukoba za sada nije poznat, a prema nezvaničnim informacijama, sukob je započeo raspravom. Kada je stigla policija, osumnjičeni su tvrdili da nisu prvi započeli tuču i da ih je, kako su navodno rekli, žrtva provocirala. 

Kako su nam meštani ranije ispričali, jedan od osumnjičenih za ubistvo, M. T. (34), je i ranije pravio incidente na seoskim vašarima i manifestacijama, a meštani tvrde da „nije bilo veselja na kojem nije izazvao sukob“.

 - To je dečko koji kada popije ima izuzetno lošu narav, voli da se raspravlja, da istera uvek po svom. I ranije je on pravio probleme na manifestacijama, potuče se, ali se brzo i izmiri. Ovog puta, kobne nedelje uveče, otišli su predaleko, Miroslav je ostao bez života - priča nam jedan od meštana - ispričali su meštani.

