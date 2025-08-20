Slušaj vest

Prema saopštenju nemačke policije, u nesreći je ukupno povređeno 30 od ukupno 41 putnika u autobusu, od kojih su dvoje u teškom stanju. Kako su nemački mediji naveli, autobus je dolazio sa Kosova.

„Ubrzo nakon ponoći, 30 osoba je povređeno u saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovali autobus i kamion na auto-putu A8, kod čvorišta Iršenberg, kada je autobus udario u kamion. Auto-put u pravcu Minhena bio je zatvoren nekoliko sati“, preneo je Reporteri.

Prema prvim saznanjima policije, vozač autobusa je prekasno uočio vozilo ispred sebe. Pokušao je da skrene levo, ali je udario u prikolicu kamiona. Prednji deo autobusa se zaglavio u zadnjem delu prikolice i tom prilikom je ozbiljno oštećen.

Na mestu nesreće bile su brojne ekipe hitne pomoći i jedan helikopter. Dvoje je u teškom stanju i zadržani su u bolnici na daljem lečenju, dok su još četvoro upućeni u klinike na dodatne preglede.