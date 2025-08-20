Slušaj vest

Četri prijatelja - Stefan Džavović (21), Uroš Drčelić (22), Nikola Daničić (19) i Vladimir Milošević (27) nastaradala su pre skoro tri godine u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Užica. Njihove porodice i dalje su neutešne nakon tragedije koja ih je zadesila, a tugu i bol koju osećaju trude se da pretvore u lepa sećanja na svoje najmilije, a sada je jedan od rođaka Džavovića ostavio tužnu poruku na društvenim mrežama uoči godišnjice.

Nesreća se, podsetimo, dogodila u noći između 10. i 11. septembra 2022. kada su mladići nakon provoda krenuli da se provozaju džipom BMW kojim je upravljao Milošević, koji je, kako je kasnije istraga utvrdila vozilo dovezao iz Slovenije neposredno pre nesreće, gde je radio kao profesionalni vozač.

Stefan Džavović, jedan od mladića koji je poginuo u udesu Foto: Privatna Arhiva

- Rođak moj, krvi moja. Voleo bih da je samo san i da se probudim i da te okrenem i da čujem na telefon: "E, rođaaak", a ja mu kažem: "Đe si rođače moj..." Nije moralo ovako da se završi i ovako rano, ovo nije zbogom nego doviđenja moj rode. Toliko dobrote i ljubavi zračilo je iz tebe, hvala ti za svaki trenutak koji sam prošao sa tobom - navodi se u prvom delu objave koja se može videti na mrežama:

- Hvala ti za svaku uslugu koju sam ti tražio. Bilo je završeno u najkraćem roku. Teško nam je i biće nam još teže to je sigurno, neće nam biti lako da prihvatimo činjenicu da te više nema među nama. Ali veruj mi da nikada nećeš biti zaboravljen, sad putuj i štiti nas sa boljeg mesta i srešćemo se jednog dana to je sigurno. Ostaćeš u našim srcima i sećanjima večno to znaj. Voli te tvoj rođak puno, krvi moja.

Spomen ploča na magistrali kod Užica Foto: Kurir/Z.G.

Ispod ove objave samo su se nizali potresni komentari, gde se rečima ne može opisati tuga koju osećaju porodice i prijatelji mladića koji su na tako tragičan način izgubili život.

Do teške nesreće koja se desila negde oko 5 časova ujutru, podsetimo, došlo je nekoliko kilometara od Užica, kada se BMW kojim je upravljao Vladimir Milošević, dolaskom u mesto Surduk kod baze AD “Putevi”, na delu puta gde su tri saobraćajne trake, usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom.

1/6 Vidi galeriju Fotografije udesa kod Užica gde su poginula četri prijatelja Foto: Kurir/Z.Š., Instagram, Kurir/Z.Š.

Automobil je izleteo sa kolovoza sa leve strane u pravcu kretanja, udario u betonsku ogradu pored asflata, zatim u kamenu kosinu pored leve ivice puta, nakon čega se od siline udara prevrnuo na kolovoz. Na licu mesta su poginuli Stefan, Nikola i Vladimir, dok je Uroš preminuo u užičkoj bolnici. Istraga je utvrdila da je vozač Vladimir Milošević imao alkohola u krvi, ali detaljnije o tome šta je pokazalo veštačenje pročitatje OVDE.