Slušaj vest

Na Bulevaru 12. februar u Nišu danas oko 11.15 sati poginula je starija žena, kada je na nju naleteo šleper, domaćih registarskih oznaka.

Kako Kurir saznaje, udes se dogodio kod pešačkog ostrva prema skretanju za naselje Komren, a okupljrni građani su nam rekli da je nastradala žena prelazila ulicu na mestu gde nije obeležen pešački prelaz.

1/6 Vidi galeriju Šleper pokosio ženu u Nišu Foto: M.S.

- Žena koja ima 71 godinu je prelazila Bulevar van pešačkog i tada ju je pokosio šleper. Vozač nije uspeo da se na vreme zaustavi - rekao je sagovornik Kurira.