Slušaj vest

Na Bulevaru 12. februar u Nišu danas oko 11.15 sati poginula je starija žena, kada je na nju naleteo šleper, domaćih registarskih oznaka.

Kako Kurir saznaje, udes se dogodio kod pešačkog ostrva prema skretanju za naselje Komren, a okupljrni građani su nam rekli da je nastradala žena prelazila ulicu na mestu gde nije obeležen pešački prelaz.

Šleper pokosio ženu u Nišu Foto: M.S.

- Žena koja ima 71 godinu je prelazila Bulevar van pešačkog i tada ju je pokosio šleper. Vozač nije uspeo da se na vreme zaustavi - rekao je sagovornik Kurira.

Policija i tužilac na licu mesta vrše uviđaj, a ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt pešaka.

Ne propustiteHronikaTEŽAK SUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA U NIŠU Povređeno dvoje putnika, prevezeni u UKC: Poznat stepen povreda
samoubistvo-pokus-censored.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NIŠU: Povređeni pešak i motociklista, hitno prevezeni u UKC Niš
Hitna pomoć
HronikaPORODICA KRENULA NA MORE, PA DOŽIVELA TRAGEDIJU: Uhapšen Zaječarac u Nišu koji je izazvao udes u kome je poginula devojčica (3)
Screenshot 2025-06-10 071549.png
HronikaUMRO BICIKLISTA POVREĐEN U SUDARU SA MOTOCIKLISTOM U NIŠU: Podlegao višestrukim povredama
shutterstock_1726784374.jpg