OVO JE DRUGI OSUMNJIČENI ZA UBISTVO NA GULAŠIJADI! Progovorile komšije uhapšenog za težak zločin (foto)
M. M. (44) iz okoline Topole, osumnjičen da je zajedno sa M. T. (34) nasmrt pretukao Miroslava Gajića (46) na manifestaciji "Gulašijada i pasuljijada" u Junkovcu kod Topole, prema rečima meštana, važi za uglednog domaćina i vrednog komšiju zbog čega su svi zaprepašćeni činjenicom da je osumnjičen za zločin.
U selu Žabare kod Topole, kako saznajemo od komšija, dva dana nakon ubistva, vlada neverica i muk, a komšije za osumnjičenog M. M. (46) imaju samo reči hvale.
- Za M. M. (44) ne postoji ružna reč u selu da se kaže. Domaćin čovek, vredan i pošten. Uvek spreman da pomogne svima. Niko ne zna šta mu je "kvrcnulo" u glavi da se te večeri toliko iznervira. Odbijam da verujem da je čovek kog znam ceo život mogao ovako nešto da učini, svi smo u šoku - kaže poznanik osumnjičenog.
S druge strane, meštani o drugom osumnjičenom M. T. (34) nameju lepe reči. On je, kako su nam meštani ispričali i ranije pravio incidente na seoskim vašarima i manifestacijama, a meštani tvrde da „nije bilo veselja na kojem nije izazvao sukob“.
- To je dečko koji kada popije ima izuzetno lošu narav, voli da se raspravlja, da istera uvek po svom. I ranije je on pravio probleme na manifestacijama, potuče se, ali se brzo i izmiri. Ovog puta, kobne nedelje uveče, otišli su predaleko, Miroslav je ostao bez života - priča nam jedan od meštana - ispričali su meštani.
U Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu juče su saslušani osumnjičeni za ovaj svirep zločin, a obojica su, kako je Kurir saznao, iskoristila zakonsko pravo, te su se u tužilaštvo branili ćutanjem.
- Iskoristili su svoje zakonsko pravo i branili su se ćutanjem. Određen im je pritvor od 30 dana, a nakon prikupljanja svih dokaza sledi nastavak postupka – rečeno je iz kragujevačkog Višeg javnog tužilaštva.
Podsetimo, tragedija se dogodila 17. avgusta tokom manifestacije „Gulašijada i pasuljijada” u Junkovcu kod Topole. Prema sumnjama, M. T. i M. M. su u tuči zadali Miroslavu više udaraca pesnicom, nakon čega je on izgubio svest, a tokom transporta u bolnicu je preminuo.