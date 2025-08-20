Slušaj vest

M. M. (44) iz okoline Topole, osumnjičen da je zajedno sa M. T. (34) nasmrt pretukao Miroslava Gajića (46) na manifestaciji "Gulašijada i pasuljijada" u Junkovcu kod Topole, prema rečima meštana, važi za uglednog domaćina i vrednog komšiju zbog čega su svi zaprepašćeni činjenicom da je osumnjičen za zločin.

U selu Žabare kod Topole, kako saznajemo od komšija, dva dana nakon ubistva, vlada neverica i muk, a komšije za osumnjičenog M. M. (46) imaju samo reči hvale.

- Za M. M. (44) ne postoji ružna reč u selu da se kaže. Domaćin čovek, vredan i pošten. Uvek spreman da pomogne svima. Niko ne zna šta mu je "kvrcnulo" u glavi da se te večeri toliko iznervira. Odbijam da verujem da je čovek kog znam ceo život mogao ovako nešto da učini, svi smo u šoku - kaže poznanik osumnjičenog.

M. M. (44) osumnjičeni za ubistvo na gulašijadi Foto: Facebook

S druge strane, meštani o drugom osumnjičenom M. T. (34) nameju lepe reči. On je, kako su nam meštani ispričali i ranije pravio incidente na seoskim vašarima i manifestacijama, a meštani tvrde da „nije bilo veselja na kojem nije izazvao sukob“.

- To je dečko koji kada popije ima izuzetno lošu narav, voli da se raspravlja, da istera uvek po svom. I ranije je on pravio probleme na manifestacijama, potuče se, ali se brzo i izmiri. Ovog puta, kobne nedelje uveče, otišli su predaleko, Miroslav je ostao bez života - priča nam jedan od meštana - ispričali su meštani.

M. T. (34) osumnjičeni za ubstvo na gulašijadi Foto: Društvene Mreže

U Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu juče su saslušani osumnjičeni za ovaj svirep zločin, a obojica su, kako je Kurir saznao, iskoristila zakonsko pravo, te su se u tužilaštvo branili ćutanjem.

- Iskoristili su svoje zakonsko pravo i branili su se ćutanjem. Određen im je pritvor od 30 dana, a nakon prikupljanja svih dokaza sledi nastavak postupka – rečeno je iz kragujevačkog Višeg javnog tužilaštva.

Miroslav Gajić nasrmt ubijen na gulašijadi u Topoli Foto: Mup