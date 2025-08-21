Slušaj vest

Dejan Radulović (29), zvani Deni Srbin pronađen je mrtav 29. jula 2023. godine u Sidneju, nakon čega su uhapšena braća, inače ragbi zvezde, Eti (21) i Masei Tavui (19), da bi istraga sada, dve godine nakon užasa, otkrila jezive detalje o njegovom ubistvu, što je dovelo do još jedne osobe koja je umešana u ovaj zločin. 

Kako pišu lokalni mediji, dve godine kasnije, Nikolas Džejms Aleksander, inače lokalni majstor, priznao je da je učestvovao u zločinu, odnosno u zataškavanju ubistva.

On je sada priznao da je platio bivšoj devojci 10.000 dolara (skoro 9 hiljada evra) da mu bude lažni alibi, pokušavajući da sakrije činjenicu da je tog dana bio na licu mesta kada se zločin dogodio. 

- Treći osumnjičeni je imao ulogu vozača, odnosno on je tog dana kada su braća Tavui presudila Srbinu, pomogao njima da pobegnu sa mesta zločina - pišu australijski mediji i dodaju:

- Nikolas je tada platio svojoj tadašnjoj devojci 10.000 dolara i zauzvrat tražio da mu bude alibi, tvrdeći da je u vreme zločina bio kod kuće sa njom kada su tri dana navodno uživali u seksualnim aktivnostima.

Međutim, dokazi iz njegovih telefona i video snimci razotkrili su ga i povezali sa ubistvom.

"Srce me boli kad pričam o tome"

Posle zločina, za australijske medije oglasile su se i majka i sestra ubijenog Dejana, kada su naglasile da su im ovim gubitkom, kako su tada rekle, "srca slomljena".

- Nikada neću preboleti smrt brata, ostalo je još puno stvari koje sam želela da mu kažem, ali nisam uspela. Neka Dani počiva u miru. Bio je tako dobar prema svima oko sebe. Srce me boli kad pričam o tome. Nije bilo njegovo vreme - izjavila je njegova sestra.

Ubistvo Srbina povezano sa organizovanim kriminalom

Radulović je, prema izvorima bliskim istrazi, brutalno pretučen, izboden nožem a potom upucan, posle svađe sa dvojicom muškaraca. Hitna pomoć je brzo stigla na mesto zločina i teško povređenog Srbina prebacila u bolnicu, ali mu nažalost nije bilo spasa.

20231017-11-13-44dejan-danny-radulovic-murder--police-arrest-man-in-connection-to-death---news.co.jpg
Uhapšeni Masei Tavui Foto: Printscreen/news.com

- Tokom istrage je utvrđeno da su svedoci videli da se Radulović svađao sa dvojicom muškaraca pre nego što je zadobio povrede. Oni su, kako je otkriveno, pobegli sa mesta zločina u belom džipu - saopštio je portparol policije Novog Južnog Velsa šta je otkriveno tokom istrage ubistva Srbina.

Auto je, kako navode, pronađen ubrzo, a u njemu je policija pronašla i pištolj.

Australijski mediji takođe prenose i da je Radulović dovođen u vezu sa organizovanim kriminalom, i da je u vreme ubistva bio na uslovnoj slobodi zbog trgovine drogom. Policija sumnja, kako navodi izvor, da se u neraščišćenim poslovima oko droge krije i motiv zločina.

Inače, policija intenzivno radi na prikupljanju dokaza protiv braće Tavui, a početak suđenja se očekuje u septembru 2025. godine.

Ne propustiteHronikaŠOK! RAGBI ZVEZDA UHAPŠENA ZBOG UBISTVA SRBINA U SIDNEJU: Mladiću (19) određen pritvor, nema pravo na kauciju! (FOTO)
20231017-14-14-05balmain-stabbing-victim-dejan-danny-radulovics-mother-reveals-a-tragic-twist-.jpg
HronikaUBISTVO SRBINA U SIDNEJU POVEZANO S ORGANIZOVANIM KRIMINALOM: Majka i sestra očajne posle zločina u kom je Dejan pretučen i upucan
20231017-14-14-05balmain-stabbing-victim-dejan-danny-radulovics-mother-reveals-a-tragic-twist-.jpg
HronikaSRBIN BRUTALNO UBIJEN U SIDNEJU: Policija uhapsila osumnjičenog, pronađeno i oružje! (FOTO)
dejan-3.jpg
HronikaMISTERIOZNO UBISTVO SRBINA U SIDNEJU Nađen mrtav pored puta, policija nudi 500.000 dolara da nakon 4 decenije reši misteriju
3810427-radojko1-edit.jpg