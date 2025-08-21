ŠOKANTAN OBRT U SLUČAJU UBISTVA DENIJA SRBINA U AUSTRALIJI: Nikolas dve godine posle zločina priznao da je platio alibi 10.000 dolara!
Dejan Radulović (29), zvani Deni Srbin pronađen je mrtav 29. jula 2023. godine u Sidneju, nakon čega su uhapšena braća, inače ragbi zvezde, Eti (21) i Masei Tavui (19), da bi istraga sada, dve godine nakon užasa, otkrila jezive detalje o njegovom ubistvu, što je dovelo do još jedne osobe koja je umešana u ovaj zločin.
Kako pišu lokalni mediji, dve godine kasnije, Nikolas Džejms Aleksander, inače lokalni majstor, priznao je da je učestvovao u zločinu, odnosno u zataškavanju ubistva.
On je sada priznao da je platio bivšoj devojci 10.000 dolara (skoro 9 hiljada evra) da mu bude lažni alibi, pokušavajući da sakrije činjenicu da je tog dana bio na licu mesta kada se zločin dogodio.
- Treći osumnjičeni je imao ulogu vozača, odnosno on je tog dana kada su braća Tavui presudila Srbinu, pomogao njima da pobegnu sa mesta zločina - pišu australijski mediji i dodaju:
- Nikolas je tada platio svojoj tadašnjoj devojci 10.000 dolara i zauzvrat tražio da mu bude alibi, tvrdeći da je u vreme zločina bio kod kuće sa njom kada su tri dana navodno uživali u seksualnim aktivnostima.
Međutim, dokazi iz njegovih telefona i video snimci razotkrili su ga i povezali sa ubistvom.
Posle zločina, za australijske medije oglasile su se i majka i sestra ubijenog Dejana, kada su naglasile da su im ovim gubitkom, kako su tada rekle, "srca slomljena".
- Nikada neću preboleti smrt brata, ostalo je još puno stvari koje sam želela da mu kažem, ali nisam uspela. Neka Dani počiva u miru. Bio je tako dobar prema svima oko sebe. Srce me boli kad pričam o tome. Nije bilo njegovo vreme - izjavila je njegova sestra.
Ubistvo Srbina povezano sa organizovanim kriminalom
Radulović je, prema izvorima bliskim istrazi, brutalno pretučen, izboden nožem a potom upucan, posle svađe sa dvojicom muškaraca. Hitna pomoć je brzo stigla na mesto zločina i teško povređenog Srbina prebacila u bolnicu, ali mu nažalost nije bilo spasa.
- Tokom istrage je utvrđeno da su svedoci videli da se Radulović svađao sa dvojicom muškaraca pre nego što je zadobio povrede. Oni su, kako je otkriveno, pobegli sa mesta zločina u belom džipu - saopštio je portparol policije Novog Južnog Velsa šta je otkriveno tokom istrage ubistva Srbina.
Auto je, kako navode, pronađen ubrzo, a u njemu je policija pronašla i pištolj.
Australijski mediji takođe prenose i da je Radulović dovođen u vezu sa organizovanim kriminalom, i da je u vreme ubistva bio na uslovnoj slobodi zbog trgovine drogom. Policija sumnja, kako navodi izvor, da se u neraščišćenim poslovima oko droge krije i motiv zločina.
Inače, policija intenzivno radi na prikupljanju dokaza protiv braće Tavui, a početak suđenja se očekuje u septembru 2025. godine.