Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu, na predlog Višeg javnog tužilaštva, odredio je pritvor do 30 dana M. K. P. (27) iz Ečke, koji je osumnjičen da je počinio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći.

Njemu je pritvor određen po svim predloženim osnovama, odnosno zbog opasnosti od bekstva, kao i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u zrenjaninskom tužilaštvu, a naredbom o sprovođenju istrage na teret mu se stavlja da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je jedna osoba poginula, a druga teško povređena.

Pijan i drogiran vozio BMW

Kako navode u tužilaštvu, M. K. P. je u subotu, u večernjim satima, u Ečki, upravljao automobilom dok je bio u stanju teške alkoholisanosti i pod dejstvom psihoaktivne supstance. Takođe, nije prilagodio brzinu kretanja vozila uslovima puta, niti je držao dovoljnu udaljenost prilikom preticanja. Inače, kako smo ranije preneli osumnjičeni je upravljao vozilom marke BMW.

Usled toga je naleteo na dve biciklistkinje koje su se kretale uz desnu ivicu kolovoza, te ih je oborio na zemlju. Tom prilikom, J. C. je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta, dok je S. S. zadobila teške telesne povrede.

Nakon toga, osumnjičeni je napustio lice mesta i ostavio oborene biciklistkinje bez pomoći.

Preti mu i do 12 godina robije

U Višem javnom tužilaštvu navode da je za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora, a da je krivično delo nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi kažnjivo zatvorom do tri godine.