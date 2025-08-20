Slušaj vest

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su početkom avgusta 2025. godine na ispostavi Pošta Beograd otkrili pošiljku punu droge.

U njoj se nalazilo 16 staklenih teglica sa natpisom ,,Kaws rock grade slurpee" ispunjenih sasušenom biljnom materijom, koja je priručnom analizom odreagovala na marihuanu.

Ovde su putnici krijumčarili marihuanu Foto: Uprava Carina

 Poštansku pošiljku sa ukupno 450 grama narkotika preuzeli su u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.

Ne propustiteHronikaDROGA U TEGLICAMA DŽEMA, SENFA I LJUTENICE! Carinici uhvatili krijumčare na više graničnih prelaza: Evo gde su krili zlatnike FOTO
carj.jpg
HronikaŠOK! POGLEDAJTE GDE JE PUTNIK IZ HOLANDIJE SAKRIO DROGU: Stigao na Gradinu, a igračka na zadnjem sedištu privukla pažnju (FOTO)
mixcollage29apr20241251pm2023.jpg
HronikaNESVAKIDAŠNJA ZAPLENA NA HORGOŠU: Četvorka iz Belgije krenula ka BG, carinici ih detaljno pretresli, a ispod kofera našli ovo FOTO
5.jpg
HronikaSPREČENO KRIJUMČARENJE VIŠE OD 40.000 BRITANSKIH FUNTI I SATA OD 60.000 DOLARA: Velika zaplena carinika na Horgošu i Batrovcima
798798.jpg