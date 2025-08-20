Carinici su u Beogradu otrkili pošiljku punu droge i time uspešno sprečili krijumčarenje
ŠOK ZAPLENA! DROGU SLALI PREKO POŠTE: U 16 teglica našli zabranjenu supstancu, odmah pozvali policiju! (foto)
Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su početkom avgusta 2025. godine na ispostavi Pošta Beograd otkrili pošiljku punu droge.
U njoj se nalazilo 16 staklenih teglica sa natpisom ,,Kaws rock grade slurpee" ispunjenih sasušenom biljnom materijom, koja je priručnom analizom odreagovala na marihuanu.
Ovde su putnici krijumčarili marihuanu Foto: Uprava Carina
Poštansku pošiljku sa ukupno 450 grama narkotika preuzeli su u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.
