Automobil marke "golf 4" ukraden je sinoć u Titulu, a nakon što je vlasnik vozila prijavio krađu policijska patrola odmah je krenula u potragu.

Tokok jurnjave lopovi, za koje se sumnja da su muškarac i žena, uspeli su da slupaju kola i pobegnu pešaka u nepoznatom pravcu.

Prema navodima zrenjaninskog portala, krađa se dogodila juče oko 21 čas u ulici Aleksandra Belića u Titelu, koji je bio ispred jedne porodične kuće. Nakon desetak minuta krađa je prijavljena i policiju je o svemu obavestio vlasnik "golfa 4".

- Vozilo je ubrzo primećeno u naselju Perlezu, a dojava je prosleđena Policijskoj upravi u Zrenjaninu. Patrola je presrela automobil u okolini fabrike Linglong, ali je vozač nastavio da beži velikom brzinom. Tokom potere, automobil je izleteo u sporednu ulicu, gde je izgubio kontrolu, udario u ogradu, a zatim se odbio i ostao poprečen na putu. Policija je ubrzo pronašla vozilo, ali ne i počinioce - navodi portal i dodaju da se sumnja da su u krađu kola umešana dva lica - muškarac i žena.

- Iz vozila je nestala određena suma novca, dok je automobil pretrpeo totalnu štetu. Policija je obavila uviđaj, a intenzivna potraga za osumnjičenima je u toku.