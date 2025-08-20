Slušaj vest

Telo državljanina Srbije izvučeno je u utorak iz Zvorničkog jezera.

Prema navodima policije, oni su juče, oko 14.10 časova dobili poziv da je u Zvorničkom јezeru, u mestu Drinjača, pronađeno telo nepoznate muške osobe.

"Policiјski službenici Policiјske uprave Zvornik su izvršili uviđaј na licu mesta. Pronađeno telo јe pregledano od strane doktora mrtvozornika koјi јe konstatovao da nema tragova nasilne smrti", naveli su iz policije.

Kako navode, naknadno je ustanovljeno da je reč o licu iniciјala R.K. iz Republike Srbiјe.

"O svemu navedenom јe obaviјešten dežurni tužilac Okružnog јavnog tužilaštva Biјeljina koјi јe naložio dostavljanje izveštaјa o preduzetim merama i radnjama", ističu u saopštenju.

