On je osumnjičen za krivično delo krađa, saopšteno je iz Policijske uprave u Subotici.

"Sumnja se da je Dž.K, inače bez prebivališta, 15. avgusta ušao u prostorije samostana i iz fioke stola ukrao više od 400.000 dinara dobrovoljnog priloga", navodi se u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

