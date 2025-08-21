Prema rečima meštana, deo kod pruge je očigledno ukleto, s obzirom na to da ovo nije bila jedina tragedija koja se dogodila u mestu Petka. Naime, pre skoro 10 godina, na ovom mestu stradao je mladi fudbaler ovog kraja, njegov punto vukao je voz ko zna koliko metara.

Dva meseca pre prošlogodišnje tragedije je umalo došlo do iste, otac i sin su doživeli udes, na sreću oni su preživeli, voz nije išao brzo i samo ih je samo zbacio u rupu.

Takođe, kako su nam ispričali ljudi koji su starosedeoci ovog mesta, dve godine ima od trenutka kada je još jedan mladi život ugašen na ovom prelazu.

- Mladi dečko je isto poginuo na ovom pružnom prelazu, sad više čak I ne mogu da se setim koliko se sve tragedija izdešavalo pored nas, počev od one pre više od 25 godina kada je čovek sa traktorom stradao - dodao je tada naš sagovornik.