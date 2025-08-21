TAČNO GODINU DANA OD KADA JE LAZAREVAC ZAVIJEN U CRNO! Pružni prelaz smrti odneo živote taksiste i dvoje mališana, otac neutešan posle tragedije (Video)
Tačno godinu dana prošlo je od velike tragedije koja se dogodila 19. avgusta 2024. godine na pruzi u mestu Petka kod Lazarevca kada je došlo do jezivog sudara voza i automobila u kom su stradali dečak (12) i devojčica (14), kao i taksista Milan Lazarević (69) koji je mališane u pratnji oca vozio u akva park.
- Vozač drumskog vozila ignorisao je svetlosnu signalizaciju na putnom prelazu. Tom prilikom tri osobe iz automobila su poginule, dok je četvrta osoba zadobila teške telesne povrede. Svi uređaji na putnom prelazu su bili uključeni i potpuno ispravni - naveli su ranije u saopštenju iz Železnice Srbije.
Prizori su bili stravični, a meštani su bili potpuno van sebe kada su čuli prasak.
- Sve vreme sam bila kod kuće, najpre sam videla čitavu kolonu automobila sa obe strane, pre nego što se ovo desilo, znači signalizacija dobro radi, međutim u tom momentu, voza nije bilo nigde. Nije prošlo ni pola sata, čuo se samo jak udarac, voz je nosio auto celom dužinom nekoliko stotina metara, zaustavio se tek ovde, ostao je samo neki krš, delovi slupanog automobila i krv - ispričala je za Kurir ranije meštanka koja je bila očevidac nesreće.
Prema njenim rečima, ona je nakon jakog praska i užasa, došla do samog mesta nesreće, zatekla je dečaka van automobila, međutim, kako smo kasnije saznali od našeg izvora, dečaka je otac izvukao iz vozila pokušavajući da mu pomogne, ali nažalost, bilo je kasno.
- Dečak i devojčica su ostali mrtvi na licu mesta, otac ih je oboje gledao i tražio način kako da ih spase. Čovek tad dobije neku nadljudsku snagu, i on je sa tim povredama, ustao i izvukao sina iz slupanog vozila, ali dete je već tad bilo bez ikakvih znakova života. Vikao je "zašto uze moju decu, što ne uze mene", bilo je jezivo. Gađao je voz kamenjem iz sve snage - ispričao nam je izvor.
Inače, Kurir je tada došao u posed uznemirujućeg snimka nesreće, a kako se može videti, vozač "audija" nije stao na znak stop, već je bez kočenja nastavio preko šina. Voz je naišao i svom silinom udario automobil, gurao ga više metara i potpuno ga zgužvao.
Upozoravamo čitaoce da je snimak koji sledi u nastavku teksta izuzetno uznemirujuće sadržine!
U sudaru jedini je preživeo otac mališana, Milan D., za koga meštani kažu da je divan čovek i da je živeo za svoju decu. Vest o gubitku je teško podneo, a čim se oporavio na društvenim mrežama postavio je crnu naslovnu fotografiju, koja predstavlja duboku žalost i dan danas stoji na profilu neutešnog oca.
Prema rečima meštana, deo kod pruge je očigledno ukleto, s obzirom na to da ovo nije bila jedina tragedija koja se dogodila u mestu Petka. Naime, pre skoro 10 godina, na ovom mestu stradao je mladi fudbaler ovog kraja, njegov punto vukao je voz ko zna koliko metara.
Dva meseca pre prošlogodišnje tragedije je umalo došlo do iste, otac i sin su doživeli udes, na sreću oni su preživeli, voz nije išao brzo i samo ih je samo zbacio u rupu.
Takođe, kako su nam ispričali ljudi koji su starosedeoci ovog mesta, dve godine ima od trenutka kada je još jedan mladi život ugašen na ovom prelazu.
- Mladi dečko je isto poginuo na ovom pružnom prelazu, sad više čak I ne mogu da se setim koliko se sve tragedija izdešavalo pored nas, počev od one pre više od 25 godina kada je čovek sa traktorom stradao - dodao je tada naš sagovornik.