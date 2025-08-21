Slušaj vest

Milanu R. (75) koji se sumnjiči da je ubio svoju suprugu Milanku R. (74) 21. jula ove godine u selu Donji Matejevac kod Niša produžen je pritvor za još 30 dana, saznaje Kurir.

Kako nam je saopšteno, Više javno tužilaštvo u Nišu protiv okrivljenog nije još uvek podiglo optužnicu.

- Odlučujući po predlogu za produženje pritvora Višeg javnog tužilaštva u Nišu, Viši sud u Nišu je produžio pritvor okrivljenom M.R. za još 30 dana, tako da po ovom rešenju pritvor može trajati najduže do 18. septembra 2025. godine. Pritvor je protiv okrivljenog produžen jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni boravkom na slobodi uticao na svedoke i na taj način ometao postupak. Okolnosti ukazuju da ukoliko bi se okrivljeni našao na slobodi postoji ozbiljna opasnost da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo slične ili jače težine. U konkretnom slučaju tereti se za krivično delo ubistvo za koje je određeno sprovođenje istrage i za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilac okrivljeni, zaprećena kazna zatvora preko deset godina - rečeno je Kuriru iz Višeg suda u Nišu.

Niš je bio zaprepašćen ovom tragedijom pre mesec dana kada je bivši oficir, inače poštovan domaćin u ovom selu potegao nož na suprugu.

Kurir je tada razgovarao sa meštanima koji kažu da je ova porodica uvek bila za primer. Dodaju da imaju dvojicu odraslih sinova koji su se ostvarili u svojim životima i ne mogu da naslute motiv za ovakav krvavi čin.

Meštanka Koviljka Nikolić navela je pre mesec dana da su se doselili u Donji Matejevac iz Makedonije.

- Oni su stvarno divni ljudi. Iz te kuće nema lošeg čoveka. Ovo je mirno selo, dobre komšije, mnogo se lepo slažemo i zato smo i u šoku šta se tu dogodilo. Ja prosto nisam mogla da poverujem kada sam čula za tu nesreću - rekla nam je Nikolićeva.