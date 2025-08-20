Slušaj vest

Nesreća se, podsetimo, dogodila 17. avgusta oko 20.30 časova u Ulici maršala Tita u Ečkoj. Sumnja se da je do nesreće došlo kada je osumnjičeni M. K. P. naleteo na dve biciklistkinje koje su u tom trenutku vozile jedna pored druge. Nakon policijskog zadržavanja i salsušanja u tužilšatvu osumnjičenom je sud odredio jednomesečni pritvor.

Porodica i prijatelji, kako smo već napomenuli, neutešni su nakon udesa u kom su ostali bez Jasne koja se, prema rečima poznanika, doselila u Ečku u poslednjih nekoliko godina iz rodnog Leskovca nakon što joj je suprug preminuo.

Jasna Cvetković nastradala nakon što je na nju naleteo sutomobil Foto: Društvene Mreže

Pijana sotona mi je pokosila ćerku

- Moja ćerka Jasna je poginula. Ode sva moja sreća. Pokosila je kolima jedna pijana i drogirana sotona. Ona na mestu preminula, a koleginica je u kritičnom stanju - napisala je majka nesrećne Jasne u komentarima na Fejsbuku, ispod crne fotografije koju je objavila nakon tragedije. Mnogobrojni prijatelji i rođaci izjavljivali su joj saučešće gde su navodili da je otišla divna i požrtvovana žena.

"Saučešće porodici, Jasna je bila divna žena, puna života", "Neka počiva u miru Božjem", "Jasna, kakva nas je ovo tuga zadesila... Nikad te nećemo zaboraviti", "Ujna, neka su ti mirni nebeski putevi", "Šta nam se ovo desilo. Proklet bio ovaj čovek što ti je naudio" - samo su neki od tužnih i bolnih komentara koji se mogu pročitati ispod tužne objave.

Poznanici poginule Jasne objasnili su da je ona, navodno u Ečkoj pronašla sreću pored novog partnera i da se zbog njega preselila u Vojvodinu, gde se zaposlila u lokalnoj mesari. Na društvenim mrežama može se videti da je poginula Jasna nedavno proslavila rođendan svojoj unuki koju je obožavala.

