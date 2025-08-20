Slušaj vest

Dve tone marihuane zaplenjene su juče u Beogradu, a uhapšena su dva muškarca. Ova akcija podseća koliko je Balkan i dalje ključna tranzitna ruta za narkotike ka Evropi. Samo prošle godine, u međunarodnoj akciji razbijena je grupa koja je preko Srbije prebacila više od 1,6 tona narkotika i 62.000 tableta.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Milan Pekić, direktor Kancelarije za borbu protiv droga, kao i Ratomir Antonović, doktor pravnih nauka i kriminolog.

"SVE VEĆI BROJ LICA JE NA NARKOTICIMA" Zbog "balkanske rute" ni jedna zemlja Evrope nema mir: Srbija je na putu narko-kartela - Proizvodnja droge u porastu Izvor: Kurir televizija

- Ono što je primećeno je proizvodnja kokaina. Ceni se da je porast od 32 procenata korišćenja i proizvodnje, 3560 tona je procenjeno proizvedeno. Proizvodnja marihuane je takođe porasla za 30%, kao i svi sintetički narkotici. - kaže Pekić.

Antonović navodi da "balkanska ruta" ima veliki značaj, te da je Srbija zemlja tranzita za prenos svih vrsta narkotika, uglavnom iz Azije prema centralnoj i zapadnoj Evropi:

- Ide se preko Kosova i Metohije, zatim preko južne i centralne Srbije, jedan krak skreće prema Bosni i Hercegovini, a drugi preko Beograda i dalje prema centralnoj Evropi. Naša zemlja je na putu narko-kartela i mafija, a jedan deo tih sredstava se ostavlja kod nas jer i mi imamo sve veći brooj lica koji konzumiraju ta sredstva - kaže Antonović.

On dodaje da pojedinačna hapštenja ne daju željene efekte jer je trgovina narkoticima umrežen posao koji se odvija na globalnom nivou, pa je pojedinačno hapšenje grupe neefeketivno jer oni brzo uspostave nove lance i pipke, pa se i strukture brzo obnove:

- Veliki novac je u opticaju pa to daje dobar vetar u leđa tom biznisu koji odnosi živote, ne samo zbog upotrebe narkotika već i zbog obračuna kriminalnih grupa. Oni se svi bore da imaju što bolju poziciju i pristupačnost tržištu, jer je tu zarada - kaže Antonović.

Kada su u pitanju kosovska i albanska grupa kriminalnih grupa, Antonović kaže da su oni veoma značajni, te da je kosovski kriminalni lanac koji je veoma uvezan sa albanskim, dalje preusmeravaju narkotike preko naše zemlje prema krajnjem odredištu.

- Kada bi se radilo na pravom suzbijanju narko-kriminala, borba sa tim ogrankom albanske mafije bi bio pravi udarac i početak, jer za Evropu upravo albanski karteli su smetnja i opasnost broj jedan - kaže Antonović.

Antonović kaže da je potražnja za narkoticima generalno u Evropi povećana, te da je u pitanju upozoravajuća brojka koja nas upućuje na razmišljanje kuda to dalje ide?

- Evropske države ne rade na suzbijanju upotrebe narkotika, već čak idu ka legalizovanju, što je posebno zabrinjavajuće. To je razlog zašto se toliko narkotika upravo tamo usmerava - kaže Antonović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs