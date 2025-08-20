Slušaj vest

Mario Simović (44) ubijen je 25. aprila u pucnjavi, koja se dogodila u jednoj fabrici u Preljini. Osumnjičeni Dejan Popović navodno je ušao u poslovni objekat koji se nalazio na Ibarskoj magistrali i ispalio je više hitaca u Maria. Nakon pet dana bekstva, ubica se predao policiji.

Sestra ubijenog, Ivona Simović, javila se redakciji emisije "Crna hronika", sa željom da istinu o smrti svoga brata iznese u javnost.

- On je krenuo sa svojim kumom u Beograd na sastanak u ranim jutarnjim satima. Mog supruga je pozvao prijatelj i rekao da misli da je Mario ubijen na tom placu. Stao je na porodični plac, gde se nalazio i Milan Krupež koji je u zakupu lokala u vlasništvu ubice. Radi rešavanja ulaza u tu parcelu, kao i ulaza ubice u parcelu, moj brat je zamolio Krupeža da pozove Popovca da reše ulaz. On je pozvao i Dejan je rekao da ga sačekaju. On je došao posle pola sata i insistirao da uđu samo moj brat i on. Moj brat je rekao ja ništa ne krijem od kuma, ali ubica je ponovo insistirao - kaže Ivona Simović.

Ona objašnjava da je dan pre iubistva brat izveo geometra na plac kako bi problem bio rešen, a Popovac je sedeo u lokalu i posmatrao sve kroz prozor, ne želeći da prisustvuje iako je bio pozvan.

- Razgovor je trajao oko 20 minuta, a kum je rekao da požure jer kasne na sastanak u Beograd. Video da razgovor teče normalno, bez rasprave. Kasnije je čuo pucnje, Dejan je pucao u mog brata dok je on razgovarao telefonom. Porodica smatra da je ispalio jedan metak u srce, dva u ramena, jedan u predelu stomaka, a kada je moj brat pao na pod on je ispalio još tri hica u potiljak i glavu. Nakon toga je sa pištoljem izašao i mahao kumu i Krupežu da se sklone, da budu tihi i krenuo svojim kolima u bekstvo - kaže sestra ubijenog.

Simović navodi da svedoci kažu da je razgovor tekao mirno, da je kum prilazio i nije video nikakvu nervozu na njima, dok se odjednom nisu začuli pucnji.

- Posle 15 do 20 dana dobili smo poziv za prvo ročište. Dok se postupak vodio advokati su predložili medicinsko veštačenje da bi se utvrdio redosled pucanja, ali Tužilaštvo nije htelo to da izvede već je odmah podiglo optužnicu za obično ubistvo i nedozvoljeno nošenje oružja - kaže Simović.

Sestra ubijenog otkrila je i da ubica nije iskazao kajanje povodom svog zločina:

- Ubica se kroz celu odbranu branio lošim zdravstvenim stanjem, dok se nisu saslušali svi svedoci, nije pokazivao kajanje. Nije izjavio kajanje, ni niko od članova njegova porodice. Prvo je izjavio da je pištolj bacio u reku, zatim u šumu, a onda da se ne seća gde je bacio pištolj, jer je u strahu momenta doživeo stres te se ne seća kako je ubio mog brata. Nije veštačena garderoba, meci, telefoni, nisu ga odveli ni da pokaže gde je bacio pištolj.

Petoro dece je zbog smrti Maria ostalo bez oca, a sestra kaže da su posledice po porodicu veoma dramatične:

- Smatram da je taj sudski postupak jedan greh i da je povređeno pravo žrtve na pravdu. Kada je izrečena presuda osetili smo se kao da je ponovo ubijen tog dana - kaže Simović.

Ubica je prvostepenom presudom osuđen na 6 godina i 6 meseci zatvora, a dobio je i godinu dana za nedozvoljeno nošenje vatrenog oružja:

- Presudom je odlučeno da ubica odlazi u kućni pritvor sa elektronskim nadzorom, što je možda i jedinstven slučaj u Srbiji. Nadamo se da će se odobriti medicinsko balističko veštačenje i da će istina izaći na videlo, mi se borimo. Mario je bio prepoznatljiv po osmehu, pomagao je ljudima i imao dosta prijatelja, ja se trudim da taj osmeh živi kroz nas i da tako održimo sećanje na njega. On je bio osoba koja je bila jako pozitivna i na svaki problem je gledao kao rešiv, za njega nije bilo prepreka.

Simović poručuje da ne treba odustati od borbe i imati strah, jer će želja prevazići sve.

