U Smederevu se dogodila stravična nesreća kada je jedan muškarac pao s krova direktno na šipku od ograde koja ga je probola!
dramatično spasavanje
KURIR SAZNAJE, STRAVIČNA NESREĆA U SMEDEREVU: Pao s krova direktno na ogradu, šipka ga probola, u pomoć pohitali vatorgasci da ga oslobode pa ga preuzela hitna
Slušaj vest
Kako saznajemo, sve se dogodilo juče popodne dok je čovek radio na krovu.
Čovek je pao s krova na ogradu, a šipka mu je probola nogu.
Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta, ali nisu mogli da mu izvuku šipku, pa su pozvali vatrogasce-spasioce - kaže naš izvor i dodaje da je na teren došlo troje pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice.
Brzo su reagovali, morali su da iseku šipku kako bi “oslobodili” povređenog i predali ga lekarima iz Hitne pomoći - kaže izvor.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši