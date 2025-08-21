Slušaj vest

Kako saznajemo, sve se dogodilo juče popodne dok je čovek radio na krovu.

Čovek je pao s krova na ogradu, a šipka mu je probola nogu.

Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta, ali nisu mogli da mu izvuku šipku, pa su pozvali vatrogasce-spasioce - kaže naš izvor i dodaje da je na teren došlo troje pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice.

Brzo su reagovali, morali su da iseku šipku kako bi “oslobodili” povređenog i predali ga lekarima iz Hitne pomoći - kaže izvor.