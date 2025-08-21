Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u ranim jutarnjim časovima u selu Dolac kod Kline između autobusa i putničkog automobila, pri čemu je jedna osoba stradala, dok je petoro ljudi zadobilo povrede.

Nesreća se dogodila iz još uvek nepoznatih razloga, a na lice mesta je odmah izašla policija koja obavlja uviđaj.

Opšta bolnica u Peći potvrdila je da je u prijemnu službu dovezena jedna osoba bez znakova života, dok su povređeni hospitalizovani i trenutno su pod nadzorom medicinskih ekipa.

"Do sada smo primili pet povređenih iz ove nesreće. Pacijentima se pruža neophodna zdravstvena nega, a o daljem razvoju njihovog stanja javnost će biti blagovremeno obaveštena", navodi se u saopštenju bolnice.

Da se nesreća dogodila potvrdila je i tzv. kosovska policija. Portparol policije za region Peći, Fadilj Gaši, izjavio je da je do udesa došlo jutros oko 6.10 časova na putnom pravcu Peć–Priština. U sudaru su učestvovali autobus i putnički automobil.

- Policijske jedinice su odmah izašle na teren i potvrdile da ima povređenih, ali se tačan broj utvrđuje. Nadležne službe rade na rasvetljavanju okolnosti koje su dovele do nesreće - rekao je Gaši.

Istraga je u toku, a više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja.

(Kurir.rs/Lajmi.net)

Ne propustiteHronikaROĐAK MOJ, KRV MOJA... NIKAD TE NEĆEMO ZABORAVITI! Stefan iz Užica poginuo sa četiri prijatelja: Tragedija koja je pre tri godine potresla Srbiju
Stefan Džavović, užice, saobraćajna nesreća.jpg
HronikaHOROR U KOVILOVU: U automobilu pronađeno telo muškarca
WhatsApp Image 2025-06-24 at 12.33.46 PM.jpeg
HronikaMOJU ĆERKU POKOSILA JE PIJANA I DROGIRANA SOTONA: Oglasila se majka Jasne koja je poginula u Ečkoj!
Jasna Cvetković, poginula, saobraćajna nesreća, Ečka (2).jpeg
HronikaPIJAN I DROGIRAN BESNIM "BMW" UBIO ŽENU, PA MU ODREĐEN PRITVOR DO 30 DANA! Oglasilo se Viši sud u Zrenjaninu povodom nesreće, druga žena teško povređena
shutterstock_86474341.jpg