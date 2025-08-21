Lazar koji je preminuo od posledica strujnog udara

Lazar Simić (23) iz okoline Gnjilana tragično je izgubio život 19. avgusta na radnom mestu usled strujnog udara.

Kako saznajemo, nesreća se dogodila u fabrici za proizvodnju fasadnih pločica u Gnjilanu, gde je Lazar poslednjih meseci radio kako bi pomogao svojoj porodici i obezbedio sebi bolji život.

Vest o tragediji brzo se proširila i potresla sve koji su ga poznavali.

Meštani kažu da je bio tih, vredan i skroman mladić, koji je uprkos teškoćama želeo da ostane u svom rodnom kraju i da se bori za sebe i svoju porodicu. Njegova smrt, kako meštani poručuju, doživljena je kao veliki gubitak za celu zajednicu.

Lazar preminuo od posledica strujnog udara Foto: Printskrin/Facebok

Prijatelji i rođaci opraštaju se od njega i na društvenim mrežama, gde ostavljaju fotografije i dirljive poruke u znak sećanja.

- Bio je dobar, uvek nasmejan, prerano je otišao - pišu oni u neverici.

Lazar Simić biće sahranjen danas u rodnom selu, a u potresnoj umrlici porodica poručuje: