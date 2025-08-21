LAZARA UBILA STRUJA NA RADNOM MESTU! Tragična nesreća u Gnjilanu, porodica neutešna: Trag tvoje ljubavi večno će živeti! (foto)
Lazar Simić (23) iz okoline Gnjilana tragično je izgubio život 19. avgusta na radnom mestu usled strujnog udara.
Kako saznajemo, nesreća se dogodila u fabrici za proizvodnju fasadnih pločica u Gnjilanu, gde je Lazar poslednjih meseci radio kako bi pomogao svojoj porodici i obezbedio sebi bolji život.
Vest o tragediji brzo se proširila i potresla sve koji su ga poznavali.
Meštani kažu da je bio tih, vredan i skroman mladić, koji je uprkos teškoćama želeo da ostane u svom rodnom kraju i da se bori za sebe i svoju porodicu. Njegova smrt, kako meštani poručuju, doživljena je kao veliki gubitak za celu zajednicu.
Prijatelji i rođaci opraštaju se od njega i na društvenim mrežama, gde ostavljaju fotografije i dirljive poruke u znak sećanja.
- Bio je dobar, uvek nasmejan, prerano je otišao - pišu oni u neverici.
Lazar Simić biće sahranjen danas u rodnom selu, a u potresnoj umrlici porodica poručuje:
- Tvoja dobrota, osmeh i toplina zauvek će ostati u našim srcima. Otišao si prerano, ali trag tvoje ljubavi i sećanja koje si ostavio večno će živeti u nama.