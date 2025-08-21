Slušaj vest

Rešenjem Višeg suda u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, optužnica protiv nekadašanje gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski je vraćena Višem javnom tužilaštvu u Nišu, Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, radi ispravljanja formalnih nedostataka, naveli su iz Višeg suda.

Rok za ispravljanje je tri dana, a ne navodi se šta su nedostaci u optužnici.

Prošle nedelje je nekadašnjoj gradonačelnici produžen pritvor do 30 dana, a malo pre toga je podignuta optužnica zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršila krivično delo Zloupotreba službenog položaja. U optužnici se navodi da je Dragana Sotirovski pribavila imovinsku korist od preko 112 miliona dinara, a Grad Nišu nanela štetu od 250 miliona dinara.

Dragana Sotirovski Foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, zbog sumnje da je iskorišćavanjem svog službenog položaja od marta 2022. do jula 2024. godine, mimo Zakona, Odluka i Pravilnika, angažovala firme Sim puk gradnja i Vodomonteri za izvođenje različitih građevinskih radova na teritoriji Grada Niša, 21. februara uhapšena je bivša gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski.

Uhapšeni su tada i vlasnik Sim puk gradnje iz Malošišta, kao i vlasnici firme Vodomonteri Lalinac, koji su nakon priznanja krivice u kućnom pritvoru. Uhapšeni su bili i najbliži saradnici Dragane Sotirovski, njih 14, a svi su ubrzo pušteni na slobodu.

Sotirovski je 21. marta pritvor prvi put produžen za 30 dana, potom 22. aprila i 20. maja na dva meseca, a 16. jula je poslednji put produžen pritvor.

Tri dana pre isteka istražnog pritvora Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva podiglo je optužnicu. Nova dela su joj u međuvremenu stavljena na teret – "Svarovski" sat, podstrekivanje i konsultantske usluge.

Bivši većnik Grada Niša Nenad Stanković, za kojim se tragalo od 24. februara, uhapšen je 27. februara, a on je pušten iz pritvora. On je tri meseca kasnije preuzeo funkciju predsednika OFK Sinđelić.

Sumnja se da su oštetili budžet Niša za 843.336.450 dinara.

Detalji hapšenja

Dragana Sotirovski uhapšena je 21. februara na graničnom prelazu Preševo prilikom povratka iz Grčke zbog sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja tako što je od 16. marta 2022. godine do 9. jula 2024. godine suprotno zakonu angažovala PR "Vodomonteri" iz Lalinca i PD "Sim puk gradnja" Malošište za izvođenje različitih građevinskih radova, uglavnom izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji Niša primenjujući odredbe Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i drugih propisa po ovom Zakonu, a ne primenjujući Zakon o javnim nabavkama.

Protiv bivše gradonačelnice Niša, 19. maja 2025.godine, podneta je još jedna krivična prijava. U nastavku borbe protiv korupcije, u maju je uhapšeno osam osoba a krivičnom prijavom, zbog sumnje da je zloupotrebila položaj, obuhvaćena je i Sotirovski. Policija je tada uhapsila bivše načelnice i rukovodioce gradskih uprava za imovinu i za ograne Grada Niša i građanska stanja, kao i vlasnike konsultantskih agencija iz Beograda, Sjenice, Zrenjanina i Sečnja zbog sumnje da su počinili krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju.