Mladić A. T. iz Mionice osumnjičen je, da je sinoć nakon ponoći u parku, mačetom isekao nekoliko puta po rukama i stomaku policajca M. Đ. iz Beograda, saznaje Kurir.

Policiji u Mionici prijavljeno je oko 00.50 časova da je u parku u tom mestu, došlo do tuče dvojice muškaraca. M. Đ. je tom prilikom zadobio teške telesne povrede nakon što je izašao iz kafane.

Unakazio ga mačetom

- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je A. T. hladnim oružjem, odnosno mačetom, više puta posekao po rukama i stomaku M. Đ. koji je u tom trenutku bio van službe - navodi naš dobro obavešten izvor i dodaje:

- M. Đ. je onako krvav i povređen uleteou restoran, iz kog je prethodno izašao, i srušio se na pod. Policija je odmah došla na lice mesta, a ekipa Hitne pomoći sanitetom je transportovala M. Đ. u Urgentni centar Valjevo gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

Životno ugrožen

Kako objašnjava Kurirov izvor, povrede koje je zadobio M. Đ., koji je inače radnik Ministrastva unutrašnjih poslova Srbije - Jedinice za obezbeđenje ličnosti i objekata, opasne su po život.

- Policajac M. Đ. zadobio je otvorene rane desne podlaktice, posekotine ručnog zgloba leve ruke, prednjeg trbušnog zida, leve nadlaktice i posekotine na glavi iznad levog uha. Zbog ozbiljnosti povreda M. Đ. će biti transportovan u Beograd - objašnjava naš izvor i dodaje da povređenom policajcu za sada nije amputirana ruka, ali da takva mogućnost postoji.

Osumnjičenog A. T. Interventna policija zatekla je ispred ugostiteljskog objekta, tada je lišen slobode.

Dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Mionici obavio je uviđaj i osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.