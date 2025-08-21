Slušaj vest

Slobodanu T. (59) koji je 21. aprila nožem nasmrt izbo svoju vanbračnu suprugu Branku P. (39) u stanu u Novom Sadu, produžen je pritvor za još 60 dana i za sada, iza rešetaka ostaje do 20. oktobra.

Ovaj monstruozni zločin dogodio se pre četiri meseca oko 21.30 časova, a prema saznanjima, u stanu je u trenutku ubistva bilo dete (6) koje je, u šoku, pozvalo kumu. Odmah su alarmirani policija i Hitna pomoć, ali nesrećnoj ženi nije bilo spasa, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Nakon zločina, u slučaj se uključio Centar za socijalni rad kako bi se odlučilo o starateljstvu nad detetom. Prema nezvaničnim informacijama, brigu o devojčici preuzeli su bliži rođaci.

Branka P. Foto: Društvene Mreže

"Niko nije slutio ovakvu tragediju"

Porodica nije bila poznata policiji po nasilju, a svi koji su ih znali kažu da su delovali kao skladna i mirna porodica. Branka je bila brižna majka i omiljena među komšijama.

Osumnjičeni Slobodan T. je poznat kao dugogodišnji prodavac voća i povrća na Kvantaškoj pijaci u Novom Sadu, a njegove kolege su ostale u šoku nakon saznanja da je digao ruku na suprugu i presudio joj na najmonstruozniji način.

- Radio je preko 25 godina na pijaci kao partner i prodavac u jednoj firmi za prodaju voća i povrća. Uglavnom je radio noću kako bi preprodavcima ujutru obezbedio svežu robu. Moram da kažem i da je Boban voleo da pije alkohol, ali nije pravio nikakav problem - rekao je ranije jedan od kolega osumnjičenog muškarca.

Slobodan T. Foto: Društvene Mreže

Navodno, Slobodan je već bio u jednom braku, a sa ubijenom Brankom živeo je u vanbračnoj zajednici. Komšije i dalje ne mogu da poveruju da je čovek kojeg su svakodnevno sretali sposoban za ovakav zločin.