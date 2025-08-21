Slušaj vest

Policajac M. Đ. iz okoline Mionice, teško je povređen nakon što ga je sinoć u parku mačetom isekao po rukama i stomaku osumnjičeni A. T., a njegova rođaka za Kurir kaže da je on upravo transportovan u Beograd u bolnicu i da se svi mole za njegov oporavak.

Pa da podsetimo, tuča se dogodila skoro sat vremena iza ponoći u mioničkom parku kada je M. Đ. koji je bio van dužnosti izašao iz jednog ugostiteljskog objekta. Osumnjičeni A. T. je, iz za sada nepoznatog razloga, hladnim oružjem isekao policajca kome se lekari sada bore za žiovt.

Molitve da preživi

- Jao, nismo živi od kad smo čuli šta se desilo. Samo se molimo da mu bude dobro i da preživi ovaj napad - kaže rođaka i dodaje:

- Roditelji su mu na putu za Beograd. Ljudi su van sebe, ne mogu ni da zamislim kako se osećaju. Molimo se svi za njega, a i za njih, jer ovo što su doživeli sinoć bilo je strašno. Neko im je sinoć javio da je on povređen u tuči. Svi smo se iznenadili jer je naš M. divan, fin i dobar mladić koji nekoliko godina radi u MUP-u Srbije.

Bio sa društvom

Kako nam potom dodaje sagovornica, za sada niko od njih ne zna motiv ovog jezivog događaja.

- Ma nisam ni stigla da pitam zašto je napadnut. Bitno mi je da se izvuče i da dete bude dobro. Drhtim cela, ovo je strašno. Čula sam samo da je došao u Mionicu da popije piće sa društvom, zato je valjda bio u tom lokalu pre napada - kaže nam ona i dodaje da M. Đ. pored roditelja, sestre i zeta ima i dete.

Komšije iz sela nadomak Mionice imaju samo lepe reči za teško povređenog policajca, koji inače radi u Beogradu u Jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata.

- Momak za primer, radi godinama u MUP-u. I zet mu je inspektor u Valjevu. Divni sve momci. Nikada se nije čula ružna reč za njega, i zato smo šokirani da ga je neko napao. Takav je on, dobar, vredan i kulturan mladić. Ubeđeni smo da on ništa nije kriv - kažu oni i dodaju:

- Nadamo se da će preživeti i da će sve biti u redu. Pa, ko još nosi mačete sa sobom?! Užas.

Istragu povodom krivičnog dela ubistvo u pokušaju vodi Više javno tužilaštvo u Valjevu, a nakon krvave tuče osumnjičeni A. T. je lišen slobode i određeno mu je završavanje do 48 sati.