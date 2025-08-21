Nakon pokušaja ubistva policajca u Mionici, oglasio se MUP saopštenjem, gde navode da je policajca u trenutku napada bio van dužnosti, a sada mu se lekari bore za život
OGLASIO SE MUP NAKON POKUŠAJA UBISTVA POLICAJCA U MIONICI! Bio van dužnosti, mladić (22) ga mačetom iskasapio po rukama i stomaku!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Mionici uhapsili su A. T. (22) iz okoline Mionice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
Sumnja se da je on noćas, oko sat posle ponoći, mačetom više puta posekao po rukama i stomaku tridesetjednogodišnjeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji je bio van dužnosti.
Povređeni policajac Foto: Društvene Mreže
Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova zbrinut je u Urgentnom centru Valjevo gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede opasne po život, a potom je prevezen u Klinički centar u Beogradu.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, A. T. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
